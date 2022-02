Onde jogar golfe na Costa Azul de Portugal | Férias de Actividade | Viajar por

Mas não importa quão mediano seja o seu jogo, sempre há a promessa de sol em seu rosto, fairways elásticos sob seus pés e ‘uma imperial’ em sua mão após a rodada. Agora que estamos todos ansiosos pelo retorno do golfe de férias, talvez seja hora de explorar um pouco mais também. Enquanto o Algarve é justamente uma meca para os golfistas, há outra parte de Portugal com fairways acenando que é um pouco mais tranquila e em muitos aspectos mais interessante.

Tem camas confortáveis, boas casas de banho, um bar, um restaurante elegante que faz uma boa cataplana e uma piscina – tudo o que o golfista cansado precisa. Alguns pacotes de estadia e lazer muito razoáveis ​​estão disponíveis com aluguel de buggy e bolas de alcance incluídas, mesmo um com uma opção de bebidas gratuitas.

Para um início suave do seu passeio, o Aroeira Pines Classic, a cerca de 24 km ao sul da capital, é a abertura perfeita. Já recebeu o Open de Portugal duas vezes no passado, mas não se deixe intimidar por isso. Os nove da frente são largos e generosos para você voltar ao swing, enquanto os nove de trás começam a ficar mais complicados.

Jogámos Ribagolfe Lakes, anteriormente Ribagolfe I, ou o campo azul. Vale a pena ser preciso aqui, pois o áspero é muito espinhoso e pode ter um porco mal-humorado nele. É caminhável, embora no verão eu vá de buggy porque sem o benefício da brisa do mar que você recebe no Algarve fica bem quentinho.

O curso irmão da Aroeira, Challenge, é exatamente isso. Mais apertado e de certa forma mais difícil do que o Pines, é um teste rígido, mas justo, uma variedade de vilas elegantes ao longo do fairway. Não tenha dúvidas, os jogadores de futebol vivem aqui.

Este e o curso Oaks serão um teste sério ao seu jogo, com Ribagolfe Lakes sendo um anfitrião regular da European Tour Q School, onde os aspirantes a profissionais basicamente lutam pela chance de ganhar a vida no circuito.

E como estamos na zona de Lisboa, aproveite para conhecer esta fantástica cidade. Sentado ao lado do rio Tejo tem uma riqueza de história. Além da frente ribeirinha, a zona mais interessante é o antigo Bairro Alto, um labirinto de ruas calcetadas repletas de vida nocturna.

Ficamos no chique Lumiares Hotel bem no coração da região, com um fabuloso bar e restaurante na cobertura com vista da cidade até o Santuário de Cristo Rei, uma grande estátua do outro lado do rio. O hotel dá para a Rua do Diário de Notícias, a rua onde começou o primeiro jornal popular de Portugal.

Não há nenhuma redação lá agora, apenas uma série de bares, praticamente a mesma coisa.

Eu sou um grande fã de comida e vinho portugueses, então um bom lugar para ir é ByTheWine, um bar/restaurante movimentado e movimentado a uma curta caminhada do hotel, ideal para uma grande rosa de Periquita, mas há praticamente uma rodada de bar cada esquina, até mesmo um pub ‘inglês’.

Mas com o regresso do golfe/normalidade, seja um pouco mais aventureiro e experimente um novo destino para as suas férias de golfe. Desafiadora, mas justa e com belos cenários, a Costa Azul de Lisboa soa bem para mim.