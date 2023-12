Onde comprar um PlayStation 5 antes do Natal

Os consoles PlayStation 5 foram uma das ofertas mais quentes e populares na Black Friday e na Cyber ​​​​Monday 2023. Embora essas vendas já tenham terminado, felizmente os descontos não pararam. Você ainda pode conseguir um ótimo negócio em um PS5 ou PS5 Slim antes do Natal – os pacotes principais custam US$ 499 e apresentam Call of Duty: Modern Warfare 3 ou Spider-Man 2 sem custo extra; Oferecendo aos potenciais compradores uma economia de US$ 70 em comparação com a compra dos itens separadamente. Para mais atualizações de ofertas do PS5, acompanhe @IGNDeals No Twitter/X.

TL;DR – Onde comprar um PS5

Onde comprar o PlayStation 5 Slim

O PS5 “Slim Model” é o novo console PlayStation 5 que se tornará a versão amplamente disponível do console a partir de agora. É 25% menor que o console original e possui um SSD maior de 1 TB, além de um slot de unidade dedicado que pode ser removido ou adicionado sempre que você quiser (para referência futura, se você comprou a versão digital, A unidade conectável também já está disponível por US$ 79,99).

Conforme mencionado, esses novos pacotes PS5 Slim Disc Edition vêm carregados com um código digital para Marvel’s Spider-Man 2 (PS5) ou Call of Duty: Modern Warfare 3 (PS5). Como os pacotes custam o mesmo que o MSRP do PS5 Slim, você efetivamente ganha um jogo PS5 grátis com sua compra. Além disso, para todos os proprietários digitais, o PS5 Slim Digital Edition já está disponível para compra por US$ 449 – mas ainda não há pacotes que incluam um jogo grátis.

Ofertas magras de PS5

Presente perfeito Pacote PS5 Call of Duty Modern Warfare 3 (Slim modelo) Chega antes do Natal. ser visto Na Amazon

PS5 digital fino

Onde você pode comprar um PS5 padrão?

Tem sido muito difícil conseguir um PS5 desde seu lançamento no final de 2020 em meio à escassez de chips em todo o setor e aos consoles sendo revendidos por quase US$ 2.000, mas a oferta acompanhou a demanda em sua maior parte, e agora é muito mais comum veja unidades Controle de estoque na loja e online na maioria dos varejistas.

O melhor negócio no momento é semelhante aos pacotes Slim mencionados acima e apresenta o Homem-Aranha 2 da Marvel lado a lado, sem custo adicional. Para sua informação, a versão padrão do disco do PS5 é 25% maior que o PS5 Slim, tem um SSD de 825 GB e sua unidade não é removível (pelo menos não era para ser). Fora isso, também discutimos os melhores lugares para comprar o Nintendo Switch, se você estiver interessado.

Como trocar seus consoles PlayStation antigos

Se você deseja trocar seus consoles PlayStation antigos, pode fazê-lo em varejistas selecionados na loja física e online. Muitas vezes, os varejistas mais amplamente disponíveis são GameStop E Melhor compra. No entanto, você também pode negociar seus eletrodomésticos usados ​​on-line em varejistas como Amazonas E Microsoft.

Alguns varejistas oferecem dinheiro por suas mercadorias usadas, enquanto outros podem fornecer um cartão-presente que pode ser usado na loja e online. Esta é uma ótima maneira de se livrar de seu equipamento de jogo antigo e conseguir algum dinheiro que você pode investir na compra de um console e jogos mais novos.

Embora a negociação de hardware em varejistas muitas vezes gere a menor quantia para consoles usados, também existem mercados online como eBay, Craigslist e OfferUp que podem obter preços mais altos, mas muitas vezes você será responsável pelos custos de embalagem e envio. Ou você é obrigado a encontrar alguém pessoalmente para realizar a transação, o que apresenta seus próprios riscos.

Onde negociar jogos de playstation

Tal como acontece com as trocas adicionais de consoles PlayStation, você também pode trocar seus jogos existentes em revendedores selecionados. O varejista mais comum que aceita videogames usados ​​é GameStop, mas eles são conhecidos por oferecer centavos por dólar por seus títulos usados. No entanto, se você está procurando uma maneira fácil de descarregar parte de sua biblioteca com dinheiro ou crédito na loja, esta é uma opção conveniente. Você sempre pode consultar o valor de troca esperado no site da GameStop antes de ir para a loja, para saber exatamente quanto receberá. Além disso, você pode negociar seus jogos usados ​​online em Amazonas Em troca de um vale-presente da Amazon.

Robert Anderson é especialista em negociações e editor de negociações da IGN. Você pode segui-lo @robertliam21 No Twitter.