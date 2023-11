O Google adiciona Photomoji, perfis e cores personalizadas ao RCS em Mensagens

Novembro foi um grande mês para o RCS – o protocolo de mensagens móveis desenvolvido pelo Google – e agora a empresa está encerrando o evento anunciando um marco importante. E alguns novos recursos festivos. Primeiro, o número: segundo o Google, mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais usam RCS no Google Mensagens. Isto é enorme, considerando que o apoio era raro há apenas alguns anos, mas não é completamente Surpreendentemente, já há alguns anos é o serviço de mensagens padrão em telefones Android.

Quanto aos novos recursos de mensagens, alguns deles podem parecer familiares aos usuários do iOS. Há um novo recurso vinculado à sua conta do Google para criar um perfil que se parece com um adesivo de contato com seu nome e foto. O Google está adicionando algo chamado Photomoji, que permite cortar pessoas de suas fotos e usá-las para responder a mensagens como faria com emoji.

Transforme fotos de gatos em reações como Deus planejou. Imagem: Google

A Apple está oferecendo algo semelhante no iOS 17, embora você precise transformar trechos de fotos em adesivos para adicioná-los às conversas do iMessage. Com base num estudo muito científico de cinco dos meus amigos, isto não está a espalhar-se muito rapidamente.

O Mensagens do Google também permitirá anexar um emoji ao enviar uma mensagem de voz, que o Google chama de “humor”. Essa é uma ótima maneira de ajudar alguém a ver rapidamente do que se trata sua mensagem. Emojis compartilhados em bate-papos em grupo ou usados ​​como reações às vezes também incluem animações. E em um pequeno aceno para todo o modo bolha verde/bolha azul, o Mensagens do Google agora permitirá que você altere a cor dos balões de bate-papo em cada uma de suas conversas. READ A Bungie processa mais três fabricantes de trapaça e hacking 2

Voice Moods adiciona efeitos visuais às mensagens de voz. Imagem: Google

Falei com o vice-presidente e gerente geral do Android enviando mensagens para Sanaz Ahari sobre os novos recursos e a posição do RCS em geral, o que, claro, significava perguntar sobre a Apple. Há bons motivos para estar entusiasmado com o RCS no iPhone porque – como Ahari disse com propriedade – “os bate-papos em grupo estão realmente quebrados hoje entre Android e iOS”. O compromisso da Apple em apoiar o perfil universal RCS 2.0 significa que o compartilhamento de fotos e vídeos entre plataformas será muito melhor, mas Ahari admite que a especificação 2.0 não inclui criptografia de ponta a ponta.

“Estamos trabalhando ativamente com a GSMA – e a Apple é membro da GSMA – para desenvolver a especificação para incluir não apenas criptografia ponta a ponta, mas também muitos recursos que não estão na especificação RCS que temos. ” Estamos trabalhando para adicionar mais especificações. Respostas encadeadas, confirmações de leitura e interações são alguns dos recursos que provavelmente não serão suportados por usuários do iPhone, dado que o padrão existe hoje. “No geral, o que esperamos é que os recursos modernos de mensagens e a criptografia ponta a ponta sirvam como uma verdadeira plataforma cruzada.”

Ainda está muito longe disso, mas enquanto isso, os novos recursos de mensagens do Google serão lançados para usuários RCS em telefones Android. O lançamento de recursos de hoje também inclui algumas integrações úteis de casa inteligente com o Wear OS para que você possa definir o status do Google Home, acender um conjunto de luzes ou iniciar uma rotina no relógio. Tudo será lançado a partir de hoje, com novos recursos de mensagens fazendo sua estreia Beta aberto. READ O CEO da Apple, Tim Cook, fala sobre headset AR/VR e muito mais em uma nova entrevista

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.”