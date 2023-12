DYU C6: Remodelar o ciclismo urbano e liderar a nova tendência de viagens ecológicas

Na busca global por uma mobilidade verde e eficiente, a DYU, com o seu espírito inovador e compromisso com a proteção ambiental, lançou a bicicleta elétrica urbana C6 de 26 polegadas, proporcionando uma nova opção para os ciclistas urbanos. Esta bicicleta elétrica não reflete apenas a tecnologia avançada e o conceito de design, mas também uma bela paisagem na vida urbana.

O DYU C6 foi projetado para combinar estética moderna com praticidade. Sua carroceria é feita de material de liga de ferro e alumínio de alta resistência, o que garante leveza e durabilidade do veículo. O pneu de 26 polegadas ADAPTA-SE a todos os tipos de pavimento, seja uma avenida movimentada da cidade ou um pequeno caminho no campo, o C6 aguenta com facilidade.

Em termos de potência, o C6 está equipado com um motor eficiente de 350 W que fornece uma potência forte e suave. Sua bateria de íon de lítio de grande capacidade de 36 V e 12,5 Ah não apenas oferece excelente vida útil da bateria, mas também pode ser facilmente removida para facilitar o carregamento e a manutenção.

Foi dada especial atenção ao conforto de condução do C6. O sistema de amortecimento do garfo dianteiro pode absorver eficazmente a vibração da estrada, mesmo em condições de estrada complexas, para manter uma experiência de condução suave e confortável. O veículo também está equipado com o sistema de transmissão SHIMANO de 7 velocidades, que permite aos pilotos ajustar o modo de pilotagem a qualquer momento de acordo com as diferentes condições da estrada e preferências pessoais.

A segurança é outro foco importante do design do C6. O sistema de freio a disco hidráulico dianteiro e traseiro garante o efeito de frenagem em diversas condições climáticas e de estrada, melhorando muito a segurança na condução. Ao mesmo tempo, o veículo é equipado com faróis e lanternas traseiras de LED para garantir a segurança da condução noturna.

Li Na, porta-voz da DYU Company, disse ao apresentar a C6: “A DYU C6 não é apenas uma bicicleta elétrica, é também um reflexo da atitude de vida. Estamos empenhados em fornecer uma bicicleta segura, confortável e ecologicamente correta. experiência para ciclistas urbanos. O lançamento do C6 é a nossa mais recente resposta a esse compromisso.”

O C6 também foi projetado pensando na conveniência para o uso diário. O design dobrável do veículo facilita o transporte e o armazenamento, adaptando-se às diversas necessidades da vida urbana moderna. O design do bagageiro na parte traseira do veículo oferece comodidade adicional para deslocamentos diários e compras.

Com a crescente atenção aos métodos de viagem ecológicos em todo o mundo, as bicicletas eléctricas, como meio de transporte ecológico e eficiente, estão gradualmente a tornar-se o novo queridinho da vida urbana. Com a sua profunda acumulação e inovação contínua no domínio das bicicletas eléctricas, a empresa holandesa DYU está a fazer da C6 uma nova referência para o ciclismo urbano.

