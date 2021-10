O valor do Alibaba (NYSE: BABA) está crescendo, mas lembre-se dos riscos

É raro ver isso Alibaba Group Holding Ltd. ( ) um índice preço / lucro (ou “P / L”) de 19,1x está próximo da média de preço / lucro no mercado dos EUA de 18x. Além disso, o próprio negócio ainda está crescendo e a empresa continua em uma posição dominante entre os concorrentes chineses. No entanto, como todos sabemos, o principal risco é a abordagem do governo em relação à empresa e, hoje, vamos examinar os riscos de investir em uma empresa chinesa e o que o P / E atual significa para o Alibaba.

Riscos de investir em ações chinesas

A coisa mais importante a notar é que os investidores não são acionistas do Alibaba. Na verdade, eles contribuem para (Isso é conhecido como Entidade de Interesse Variável – VIE). Essa empresa está listada na Bolsa de Valores de Nova York e tem contrato com a entidade chinesa para representar suas operações.

o , e um diagrama de alto nível pode ser descrito usando este diagrama:

O que podemos ver é que, como investidores em ações chinesas, temos vários graus de separação. A razão para isso é que o governo chinês tem uma legislação branda que impede os investidores americanos de possuir ações em empresas chinesas. E enquanto essas empresas cresciam, na verdade apoiadas por investidores americanos e internacionais, o governo era passivo, mas nos últimos meses lançou uma campanha que começou com a supressão de empresas de tecnologia.

O pior cenário, que poderia acontecer, é o governo anunciar às empresas que elas estão (e podem de fato) estar violando a lei, e elas serão punidas por fazê-lo, forçando-as a cortar relações com os Estados Unidos investidores.

Toda tese chinesa de investimento em ações carrega consigo a suposição de que isso não acontecerá.

Ótimo preço para lucro

Supondo que este seja um grande IF, isso não aconteceVeremos como as ações do Alibaba são caras ou baratas para os investidores.

O P / L da Alibaba está próximo da média do mercado dos EUA, no entanto, a empresa está no setor de tecnologia e 26,7x o P / L é mais representativo de como empresas semelhantes no setor estão precificando.

19,1x P / L é o mais baixo desde 2016.

NYSE: Preço BABA com base nos ganhos anteriores de 8 de outubro de 2021

É muito provável, em uma base puramente P / L, que a empresa seja atualmente uma pechincha.

Você está ansioso para saber como os analistas acham que o futuro da Alibaba Group Holdings enfrentará a indústria? Neste caso, temos .

O crescimento da Alibaba Group Holding

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve corresponder ao mercado para índices de P / L, como os da Alibaba Group Holdings, para serem considerados razoáveis.

Se revisarmos o lucro do ano passado, é lamentável que o lucro da empresa tenha caído para 18%.

ainda Nos últimos três anos, houve um excelente aumento geral de 141% no lucro por açãoApesar de seu desempenho insatisfatório no curto prazo. Embora a jornada tenha sido acidentada, ainda é justo dizer que o crescimento dos lucros recentemente foi mais do que suficiente para a empresa.

Olhando para a frente agora, O lucro por ação deve aumentar 5,3% ao ano Nos próximos três anos, segundo analistas que acompanham a empresa.

Com essas informações, achamos interessante que o Alibaba Group Holding esteja negociando a um preço múltiplo / lucro um tanto semelhante ao do mercado.

tomada principal

Conforme discutido, investir nos relacionamentos da VIE com empresas chinesas traz consigo um tipo diferente de risco. Se esse risco for aceitável para os investidores, é provável que o Alibaba esteja atualmente sendo negociado a um preço baixo como ação.

Além disso, espera-se que o estoque cresça mais em receita e lucro, tornando-o um estoque em crescimento com um valor mais baixo. Isso é raro, mas o fator de risco adicional requer cautela.

Em geral, preferimos limitar o uso da relação P / L para determinar o que o mercado pensa sobre a saúde geral da empresa.

E quanto aos outros riscos? Cada empresa é proprietária disso, e nós o identificamos Você deve saber sobre isso.

