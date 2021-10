Cliente da Amazon devolve golpe de $ 290.000 e pode pegar 20 anos de prisão

Um comprador da Amazon se declarou culpado de cometer mais de $ 290.000 de fraude por enviar devoluções falsas.

Os promotores disseram que Hudson Hamrick, da Carolina do Norte, comprou itens caros e depois devolveu os mais baratos.

A Amazon percebeu as devoluções fraudulentas, que começaram em 2016, e encaminhou o caso para o FBI.

Os promotores disseram que durante cinco anos um comprador da Amazon comprou itens caros – incluindo um iMac Pro – e depois enviou itens mais baratos enquanto as devoluções podem pegar até 20 anos de prisão por fraude.

Um processo judicial mostrou que Hudson Hamrick, de Charlotte, Carolina do Norte, se confessou culpado na terça-feira no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste da Carolina do Norte.

O Ministério da Justiça também emitiu Permitir Na terça-feira, ele disse que Hamrick pode pegar uma sentença máxima de 20 anos de prisão e multa de US $ 250.000.

O procurador-geral de Hamrick não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do Insider.

Advogados americanos entraram com ações contra Hamrick em setembro, dizendo que ele estava envolvido em cerca de 300 acordos fraudulentos com a Amazon. O documento de embarque incluía cerca de 270 produtos – cerca de 250 dos quais “eram materialmente diferentes em valor” – que totalizavam mais de US $ 290.000 em fraude total, de acordo com o documento de embarque e outro detalhando várias transações como parte do acordo de reconhecimento de Hamrick.

Os demandantes disseram que muitas das transações seguiram um padrão simples: Hamrick encomendava um item caro, começava a devolvê-lo e, em seguida, enviava pelo correio um item de itens semelhantes – mas menos valiosos. Às vezes, ele também vendia o item caro, disseram os reclamantes, e ganhava o valor de retorno e o valor de revenda.

Em agosto de 2019, por exemplo, Hamrick encomendou um Apple iMac Pro por US $ 4.256,85, disseram advogados americanos. Cerca de duas semanas depois, Hamrick iniciou o processo de devolução com a Amazon, que então emitiu um reembolso.

Um documento judicial apresentado por Maria K. Vento, advogado assistente dos Estados Unidos, “Em vez de devolver o iMac Pro topo de linha, Hamrick devolveu um modelo não profissional muito mais antigo e menos valioso com um número de série completamente diferente.”

Vento disse que uma semana antes de Hamrick começar seu retorno à Amazon, ele vendeu seu iMac Pro no eBay.

Os promotores disseram que os itens encomendados por Hamrick incluíam uma máquina de café Jura GIGA W3 Professional por US $ 3.536,46; Laptop de jogos Asus ROG Zephyrus por US $ 2.776,52; e Fuji Spray System por $ 1.227,31. Os promotores disseram que cada vez ele devolveu um item de valor inferior ou um modelo mais antigo.

Um porta-voz da Amazon disse ao Insider que a gigante da tecnologia descobriu a suposta fraude e encaminhou o caso para as autoridades. Ela trabalhou com o FBI e com o Ministério Público na Carolina do Norte.

“A Amazon dispõe de sistemas para detectar comportamentos suspeitos e equipes para investigar e interromper atividades proibidas”, disse o porta-voz. “Não há lugar para fraudes na Amazon e continuaremos a buscar todas as medidas para responsabilizar os malfeitores.”