O telescópio Webb da NASA conclui com sucesso sua implantação espacial

NASAde Telescópio espacial James Webb Toda a equipe implantou seu espelho inicial banhado a ouro de 21 pés de altura e concluiu com sucesso a fase final de todos os principais desdobramentos de espaçonaves para se preparar para as operações científicas.

Um esforço conjunto com a Agência Espacial Européia (ESA) e a Agência Espacial Canadense, a missão Webb explorará todos os estágios da história cósmica – de dentro de nosso sistema solar às galáxias observáveis ​​mais distantes no início do universo.

“Hoje, a NASA tem outro feito de engenharia significativo em formação. Enquanto o vôo não estava completo, me juntei à equipe Webb para respirar um pouco mais fácil e imaginar os avanços futuros que inspirarão o mundo”, disse o administrador da NASA Bill Nelson. “O Telescópio Espacial James Webb é uma missão sem precedentes que está prestes a ver a luz das primeiras galáxias e descobrir os segredos do universo. Cada conquista já alcançada e a próxima é um testamento para os milhares de inovadores que derramaram a paixão de suas vidas nesta missão. ”

As asas do espelho principal de Webb dobraram-se para caber no cone do foguete Arianespace Ariane 5 antes do lançamento. Mais de uma semana após o lançamento de outras naves espaciais significativas, a equipe de Webb começou a revelar os segmentos hexagonais do espelho primário, o maior já lançado ao espaço. Este foi um processo de vários dias, com o primeiro lado sendo implantado em 7 de janeiro e o segundo em 8 de janeiro.

O centro de controle de solo do Mission Operations Center no Space Telescope Science Institute em Baltimore começou a postar o segundo painel lateral do espelho às 8:53 am EDT. Depois de estendido e acomodado na posição às 13h17 EDT, a equipe anunciou que todas as principais implantações foram concluídas com êxito.

O maior e mais complexo telescópio de ciência espacial do mundo começará agora a mover seus 18 segmentos de espelhos primários para alinhar a ótica do telescópio. A equipe de solo vai liberar 126 atuadores na parte de trás dos segmentos para dobrar cada espelho – um alinhamento que levará meses para ser concluído. A equipe então calibra os instrumentos científicos antes de entregar as primeiras imagens a Webb neste verão.

“Estou muito orgulhoso da equipe – que se estendeu por continentes e décadas – que realizou essa façanha inédita”, disse Thomas Zurbuchen, administrador associado do Diretório de Missão Científica na sede da NASA em Washington. “A publicação bem-sucedida de Webb representa o melhor que a NASA tem a oferecer: a disposição de tentar coisas ousadas e difíceis em nome de descobertas ainda desconhecidas.”

Em breve, Webb também passará por uma terceira queima de correção de caminho intermediário – uma das três planejadas para colocar o telescópio em órbita precisamente ao redor do segundo ponto de Lagrange, conhecido como L2, a cerca de um milhão de milhas da Terra. Esta é a posição orbital final de Webb, onde um escudo solar o protegerá da luz do Sol, da Terra e da Lua, que pode interferir nas observações infravermelhas. Webb foi projetado para olhar para trás mais de 13,5 bilhões de anos para capturar luz infravermelha de corpos celestes, em uma resolução muito mais alta do que antes, e para estudar nosso sistema solar, bem como mundos distantes.

“A conclusão bem-sucedida de todas as implantações do Telescópio Espacial Webb é histórica”, disse Gregory L. Robinson, Gerente do Programa Webb na sede da NASA. “Esta é a primeira vez que uma missão liderada pela NASA tenta completar uma sequência complexa de abertura de um observatório no espaço – uma conquista notável para nossa equipe, a NASA e o mundo.”

A Diretoria de Missão Científica da NASA supervisiona a missão. O Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland, gerencia o projeto para a agência e supervisiona o Space Telescope Science Institute, Northrop Grumman e outros parceiros importantes. Além de Goddard, vários centros da NASA contribuíram para o projeto, incluindo o Johnson Space Center em Houston, o Jet Propulsion Laboratory em Pasadena, o Marshall Space Flight Center em Huntsville, Alabama, e o Ames Research Center no Vale do Silício, entre outros .