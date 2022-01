Telescópio James Webb da NASA abre espelhos dourados no espaço

Movendo-se a um quarto de milha por segundo no espaço, Espaço James Webb O telescópio ganhou suas asas douradas no sábado na fase final de sua implantação desde o seu lançamento.

O telescópio mais poderoso já lançado da Guiana Francesa na manhã de Natal, Mas o enorme observatório teve que ser dobrado para acomodar o míssil Ariane 5.

O espelho básico de 6 metros de largura de Webb é dobrado em dois lugares, como duas orelhas de cada lado da cabeça humana. Uma daquelas orelhas com três espelhos hexagonais foi aberta na sexta-feira, e o movimento final ocorreu na manhã de sábado, quando as equipes colocaram seus últimos três espelhos a estibordo. Agora o telescópio está em sua forma final para olhar para trás no universo.

Ele foi um grande marco para a missão e para a equipe internacional responsável pelo lançamento e todas as etapas da implantação. Webb é um esforço global entre a NASA, a Agência Espacial Canadense e a Agência Espacial Europeia.

O cientista-chefe da NASA, Dr. Thomas Zurbuchen, apareceu na transmissão ao vivo da NASA no sábado da implantação final com uma barba crescente. Normalmente barbeado, Zurbuchen disse à esposa depois que Webb foi demitido: “Não vou me barbear até que Webb esteja totalmente instalado.”

Desde o seu lançamento, o telescópio tem se desdobrado lentamente no espaço, peça por peça. Uma grande mudança ocorreu no início desta semana, quando o protetor solar de cinco camadas de Webb foi aberto. Cada camada teve que ser apertada antes da próxima.

A equipe de operações de missão da NASA aplaude depois de instalar a última asa de espelho primário no lugar no Telescópio Espacial James Webb em 8 de janeiro de 2022. NASA / AFP via Getty Images

Em seguida, o espelho secundário conectado por três longos braços na frente da espaçonave foi ejetado. Lee Feinberg, gerente de elemento do telescópio óptico de Webb no Goddard Spaceflight Center da NASA, chamou-o de “o tripé mais avançado do mundo”.

A implantação do espelho primário no sábado significa que o maior espelho do espaço está com as duas asas abertas, e o telescópio completou todas as etapas críticas para abri-lo de seu casulo de lançamento. Cento e setenta e oito Liberar mecanismos de liberação Necessário para abrir totalmente o Webb para publicação. No sábado, as travas finais foram liberadas.

A equipe de publicação do Centro de Controle do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial em Baltimore ouviu alguma aglomeração na década de 1970 enquanto verificava todas as etapas antes que os espelhos finais se abrissem. A certa altura, “Ring my Bell” de Anita Ward pôde ser ouvido em uma transmissão ao vivo da NASA.

O cientista-chefe da NASA, Dr. Thomas Zurbuchen (à esquerda), admitiu que não se barbeava desde o lançamento do Telescópio Espacial James Webb. luta de ações

A telemetria da espaçonave foi traduzida em uma animação mostrando a asa no lugar como fazia no espaço.

Com os últimos três espelhos alinhados com o grande telescópio dourado, uma voz no centro de controle confirmou: “Chegamos ao fim da propagação.” Todos no centro de controle aplaudiram e aplaudiram.

Webb continuará a viajar pelo espaço nas próximas duas semanas para alcançar sua órbita final a um milhão de milhas da Terra, conhecida como Ponto Lagrangiano II, ou L2. A espaçonave ainda tem cerca de 230.000 milhas pela frente. A previsão é que chegue antes do final de janeiro.

O Telescópio Espacial James Webb é lançado com um foguete Ariane 5 de Arianespace no Centro Espacial da Guiana em Kourou, Guiana Francesa em 25 de dezembro de 2021. Bill Ingalls / UPI / Shutterstock

Os próximos cinco meses serão gastos resfriamento do telescópio, Alinhe os 18 espelhos que constituem o espelho primário e calibre os instrumentos de sinalização.

O Goddard Space Flight Center da NASA tem um site dedicado a rastrear o progresso de Webb. Fornece atualizações de distância, velocidade e temperatura.

Por design, JWST tem um “lado legal” e um “lado quente”. O lado quente é a parte inferior da pala de sol do tamanho de uma quadra de tênis da espaçonave, voltada para o sol e protegendo as ferramentas Webb que precisam operar em temperaturas frias.

O lado legal inclui um espelho hexagonal gigante e terá 467 graus Fahrenheit negativos às vezes. Isso representou um desafio de engenharia para as equipes que estavam construindo o Webb porque o telescópio deve operar em temperaturas abaixo de zero no espaço, mas foi construído em temperatura ambiente na Terra. Para ter certeza de que tudo funcionaria no espaço, os engenheiros colocaram todos os espelhos e instrumentos em um teste de vácuo criogênico no Marshall Space Flight Center da NASA, no Alabama.

O JWST de US $ 10 bilhões terá como base o legado incrível, mas muito mais poderoso, do Telescópio Espacial Hubble. Webb verá na luz infravermelha ao observar as primeiras galáxias, descobrindo novos mundos e ajudando a resolver questões não respondidas sobre como chegamos aqui.

“Você consegue imaginar, daqui a cinco anos, como as salas de aula em todo o mundo serão afetadas pelo telescópio que está sendo construído agora?” Zurbuchen disse.

O JWST pode durar mais do que sua expectativa de vida de 10 anos e mudar o que sabemos sobre o universo. Os cientistas da próxima geração se beneficiarão com a missão.