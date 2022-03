O tão esperado RPG do Nintendo Switch foi oficialmente cancelado

O tão esperado Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED RPG foram cancelados após vários atrasos anteriores. Muitos dos melhores RPGs da última década estão disponíveis no Nintendo Switch. Por exemplo, The Witcher 3: Caça SelvagemE a SkyrimE as The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Todos eles estão disponíveis no Nintendo Switch. Estes são provavelmente os três melhores RPGs dos últimos 10 anos. No entanto, um fã hardcore de RPG desse gênero no Switch está esperando por ele Pillars of Eternity II: Dead End Da Obsidian Entertainment, o estúdio conhecido por jogos como Efeito Fallout: Nova VegasE a South Park: Vara da VerdadeE a Star Wars: Cavaleiros da Velha República II: Os Lordes SithE a Noites de Inverno 2E a protocolo alfaE as mundos exteriores. Quando se trata de RPGs, Obsidian é um nível de estúdio do Monte Rushmore. Foi um de seus melhores trabalhos Pillars of Eternity II: Dead End e seu antecessor.

Pillars of Eternity II: Dead End Ele estreou em 2018 via PC e 88 no Metacritic, tornando-o um dos jogos mais bem avaliados do ano. Dois anos depois, o jogo chegou ao Xbox One e PS4. Esperava-se que o RPG chegasse ao Nintendo Switch em 2018, mas foi adiado para 2019. Então, em agosto de 2019, a editora Versus Evil disse que um lançamento do Switch estava “próximo”. Desde então, os grilos foram até agora.

“Infelizmente, depois de muita deliberação, decidimos não prosseguir com Pillars of Eternity II: Deadfire para o Nintendo Switch”, disse Versus Evil no oficial da empresa. discórdia canal.

Como você sabe, a versão anterior do jogo está disponível no Switch. No entanto, se os fãs do Switch quiserem assistir à série por meio dele, eles precisarão de acesso a um PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X.

