O título de serviço ao vivo da PlatinumGames começou muito mal

Na corrida para o switch exclusivo Baioneta 3Os fãs estão de olho em seu desenvolvedor, PlatinumGames.

Com isso em mente, foi mais uma semana movimentada para a empresa japonesa – com o lançamento do título de PlayStation e PC, queda da Babilônia. É um novo jogo de serviço ao vivo de RPG de ação cooperativo publicado pela Square Enix.

Infelizmente para a Platinum, o jogo não começou da melhor maneira. Diz-se que falha no lançamento – as estatísticas do SteamDB revelaram cerca de 650 jogadores simultâneos no lançamento. Conforme explicado pelo VGC, outro jogo de serviço ao vivo da Square Enix maravilha vingadores Ele tinha cerca de 28.000 jogadores no início e Também foi descrito como falhando ao longo do tempo.

Cedo Comentários dos críticos E a Comentários de usuários A partir da queda da Babilônia também não foi favorável. E embora você tenha que pagar mais dólares para possuí-lo, ele ainda está cheio de todos os tipos de microtransações, como moedas premium. Deve-se notar que este título teve uma equipe separada trabalhando nele.

platina Sol Krista – um título auto-publicado lançado no Switch no mês passado – causou uma impressão muito melhor, mesmo que fosse um pouco caro e não fizesse muito para se destacar ao lado de outros jogos do gênero shmup.

Durante uma entrevista com a Famitsu no mês passado, o presidente e CEO da PlatinumGames, Atsushi Inaba, mencionou como a empresa estava ansiosa para criar mais jogos que pudessem ser Aproveite por mais tempo – Dica mais jogos de serviço ao vivo.

Bayonetta 3 está ao lado da platina. Isso foi postado pela Nintendo, e meio que explica por que Hideki Kamiya e o resto de sua equipe foram Muito silencioso durante o desenvolvimento.