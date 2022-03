Nova tecnologia fará com que os telefones celulares levem apenas nove minutos para carregar totalmente

A preocupação com a bateria dos telefones celulares está prestes a se tornar uma coisa do passado – com novos telefones que podem ir de vazios a cheios em nove minutos.

Quem vai para o trabalho não vai mais entrar em pânico se esquecer de carregar o celular à noite – eles podem ter mais de um dia de energia no chuveiro. Enquanto isso, qualquer pessoa planejando uma noite na cidade pode dar uma explosão rápida para durar até algumas horas.

Especialistas dizem que permitirá telefones menores ou mais finos depois que os dispositivos aumentarem de tamanho para acomodar baterias gigantes para garantir energia durante todo o dia.

A nova tecnologia, que permite que os telefones absorvam energia rapidamente sem danificar as baterias, foi demonstrada no Mobile World Congress em Barcelona na semana passada – e estará em dispositivos no verão.

Não significará mais pânico para quem vai para o trabalho se esquecer de carregar o celular à noite – eles podem ter mais de um dia de energia no chuveiro

Ele vem da fabricante chinesa de telefones Oppo, que é a quarta maior do mundo e está crescendo rapidamente aqui junto com suas submarcas OnePlus, Realme e Vivo.

E especialistas dizem que a Apple e a Samsung já estão trabalhando para replicar o feito – com carregamento rápido e bateria de longa duração sendo um importante ponto de venda para telefones celulares.

Stuart Miles, fundador do site de tecnologia Pocket-Lint.co.uk, disse: “A duração da bateria é realmente importante para muitos usuários, mas as melhorias na eficiência são mais lentas do que a maioria de nós gostaria.

Então, as empresas dizem que se você não pode fazer com que dure mais, vamos fazê-lo mais rápido.

“A nova tecnologia da Oppo leva apenas nove minutos – menos do que você precisa para tomar banho e escovar os dentes pela manhã – para carregar totalmente.”

Ele acrescentou: “Isso permitiria dispositivos menores, menores e também mais leves. Carregamento ultra-rápido como esse significa baterias menores – afinal, se você puder enchê-las em questão de minutos, não precisará de uma bateria gigante É claro que muitas pessoas querem uma tela grande, então os telefones precisam ser grandes para acomodar isso – mas não precisam ser muito grossos e pesados.

“O iPhone ficou cada vez mais pesado ao longo dos anos porque a bateria ficou maior e mais densa.”

A Oppo demonstrou sua tecnologia de carregamento SuperVooc usando 240 watts de potência, com um videoclipe mostrando uma bateria de 4.500 mAh (ampere-hora) que vai de 1% a 100% em nove minutos. A versão de 150W faz isso em 15 minutos.

A maioria dos telefones, incluindo iPhones e dispositivos Samsung, só suporta cerca de 10 a 30 watts

A maioria dos telefones, incluindo o iPhone e a Samsung, só suporta cerca de 10 a 30 watts, porque ter muita energia em suas baterias os danifica. Muitas empresas foram retidas pelo superaquecimento das baterias, o que é perigoso, além de danificar os dispositivos.

A Samsung teve que recolher milhões de telefones em 2016 depois que as baterias superaqueceram, danificando o dispositivo – alguns até pegando fogo após superaquecimento. A gigante coreana fez o recall de 2,5 milhões de dispositivos a um custo de bilhões de libras.

A nova tecnologia da Oppo vem sendo desenvolvida desde 2014.

Neil Munger, gerente de produto da Oppo UK, disse: “Estamos trabalhando na tecnologia Vooc desde 2014. Foi relativamente rápido na época e continuou a evoluir.

Não se trata apenas de velocidade – trata-se também de fazê-lo de forma segura para os nossos clientes. Por exemplo, se você apenas tentar colocar mais energia em uma bateria sem as garantias relevantes, isso poderá danificar a bateria a longo prazo, fazendo com que ela se degrade mais rapidamente ao longo do tempo. Testamos e testamos para evitar isso.

Ele acrescentou: ‘Estas novas versões do SuperVooc têm 13 sensores de temperatura instalados no telefone para monitorar o status de carregamento em tempo real. Reduz as chances de superaquecimento e evita outras anormalidades.

Se alguém mantiver um telefone por dois ou três anos, precisará saber que a bateria durará. Uma boa bateria reterá 80% de sua capacidade após 800 cargas. Fazemos isso depois de 1600.