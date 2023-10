O sitiado Metro Bank garante capital e o bilionário colombiano Gilinsky assume o controle

LONDRES (Reuters) – O problemático Metro Bank da Grã-Bretanha anunciou neste domingo um aumento de capital de 325 milhões de libras (396,5 milhões de dólares) e um refinanciamento de dívida de 600 milhões de libras, após negociações urgentes no fim de semana para fortalecer seu balanço após uma crise financeira. Semana volátil de negociação.

O acordo entregaria o controlo accionista maioritário ao seu maior investidor – o bilionário colombiano Jaime Gilinsky – e envolveria um grande golpe para os detentores de obrigações, que então mudariam para obrigações com juros mais elevados.

O Metro Bank tem procurado reforçar as suas finanças após uma série de contratempos nos últimos anos, incluindo erros contabilísticos, saídas de liderança e atrasos na aprovação regulamentar de uma grande diluição de capital.

O banco – que foi lançado em 2010 para desafiar o domínio dos principais bancos britânicos – disse que o aumento de capital inclui 150 milhões de libras em novo capital e a emissão de 175 milhões de libras em dívida de resgate conhecida como MREL.

O aumento de participação foi liderado pelo maior acionista da Metro, Spaldy Investments de Gilinsky, que contribuiu com £ 102 milhões. Metro disse que Spaldi se tornará o acionista controlador assim que o negócio for concluído, com uma participação de 53%.

“A oportunidade de me tornar o acionista majoritário do banco é impulsionada pela minha crença na necessidade de serviços bancários físicos e digitais apoiados por um foco no atendimento excepcional ao cliente”, disse Gilinsky em comunicado.

O acordo também inclui uma reestruturação da dívida que estenderá o vencimento de seus empréstimos, com os detentores de títulos Tier 2 de £ 250 milhões do Metrobank com vencimento em junho de 2028 recebendo uma redução de 40%.

Os detentores deste título serão substituídos por um novo título pagando uma taxa de juros de 14%, enquanto os detentores de títulos de garantia MREL separados serão convertidos para um novo título pagando um cupom de 12%.

O processo de captação de recursos está previsto para terminar no quarto trimestre, sujeito à aprovação dos acionistas e obrigacionistas.

O banco também disse que estava em discussões sobre a venda de até £ 3 bilhões em hipotecas residenciais.

“A Autoridade de Regulação Prudencial saúda as medidas tomadas pelo Metro Bank para fortalecer a sua posição de capital”, disse a Autoridade de Regulação Prudencial do Banco da Inglaterra num comunicado.

O regulador abordou vários grandes bancos esta semana para considerar fazer uma oferta pelo Metro, incluindo HSBC (HSBA.L) e Lloyds (LLOY.L).

A Reuters informou na sexta-feira que o Metro Bank deveria discutir opções de financiamento com seus acionistas no fim de semana, depois que uma proposta dos detentores de títulos no início da semana foi vista como uma entrega de muito controle.

($ 1 = 0,8196 libras)

