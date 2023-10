Resultados do sorteio para um jackpot de loteria de US$ 1,40 bilhão

13 coisas que são mais prováveis ​​de acontecer do que ganhar um jackpot da Powerball Esperando ganhar o jackpot da Powerball? Aqui estão 13 coisas que têm mais probabilidade de acontecer do que se tornar um milionário instantâneo. Kaitlyn Kanzler, Vigilante

o Arsenal O jackpot da loteria continua a subir depois que ninguém acertou todos os seis números na noite de quarta-feira, e permanece em terceiro lugar na lista dos 10 maiores jackpots da Powerball de todos os tempos.

Obtenha seus ingressos E vamos ver se você é o mais novo milionário do jogo.

Aqui estão os números No sábado, 7 de outubro, o jackpot da Powerball está avaliado em US$ 1,40 bilhão com opção em dinheiro de US$ 614,0 milhões.

Powerball, Mega Milhões: Você quer ganhar na loteria? Aqui estão os números mais sortudos e lugares para jogar

Números vencedores da Powerball 07/10/23

Os números vencedores do sorteio de sábado à noite foram 47, 54, 57, 60, 65, e a Powerball foi 19. O Power Play foi 3X.

Alguém ganhou a Powerball ontem à noite, sábado, 7 de outubro de 2023?

Ninguém acertou todos os seis números para ganhar o jackpot da Powerball.

Dez bilhetes acertaram todos os cinco números, exceto o bilhete da Powerball de US$ 1 milhão. Comprado em Massachusetts (dois), Texas (dois), Califórnia, Kansas, Louisiana, Michigan, Ohio e Wisconsin. Dois ingressos vendidos em Iowa e Maine acertaram todos os cinco números, exceto o Powerball, e adicionaram um Power Play por US$ 2 milhões.

Jogo duplo Os números são 13, 31, 51, 55, 66 e a Powerball é 23.

Ninguém acertou todos os seis números e nenhum bilhete acertou todos os cinco números, exceto o bilhete da Powerball de US$ 500.000.

Vencedor da Powerball? Feche seu ticket e vá se esconder. O que você sabe se ganhar o jackpot?

Quantos números da loteria Powerball você precisa para ganhar o prêmio?

Você só precisa acertar um número na Powerball para ganhar o prêmio. No entanto, esse número deveria ser uma Powerball de US$ 4.

O que eu faço se conseguir dois números de loteria na Powerball?

Acertar dois números não ganhará nada na Powerball, a menos que um dos números seja uma Powerball. Um bilhete que combine um dos cinco números e a Powerball também vale US$ 4.

Números da Powerball que você precisa saber: Esses números mais populares podem ajudá-lo a ganhar

Quando é o próximo sorteio da Powerball?

O jackpot da Powerball de segunda-feira subiu para cerca de US$ 1,55 bilhão, com uma opção em dinheiro de US$ 679,8 milhões, de acordo com powerball.com.

Os sorteios são realizados três vezes por semana, aproximadamente às 22h59 horário do leste dos EUA, todas as segundas, quartas e sábados.

Como jogar Powerball

Vencedor da Mega Milhões! Um bilhete de loteria vencedor de US$ 360 milhões foi vendido no Texas por um jackpot em 6 de outubro

Sorteio da loteria Mega Millions

o Enormes milhões O jackpot é reiniciado depois que um bilhete vendido no Texas acerta todos os seis números noite de sexta-feira. o O jackpot atual é Mega Millions Ele está avaliado em US$ 20 milhões, com opção em dinheiro de US$ 8,7 milhões.

Vencedores do jackpot da Powerball

Abaixo está a lista dos vencedores do grande prêmio de 2023, de acordo com powerball.com:

Resultados dos 10 principais prêmios da loteria Powerball

Aqui estão os 10 melhores jackpots da Powerball de todos os tempos, de acordo com powerball.com:

US$ 2,04 bilhões – 7 de novembro de 2022; Califórnia. US$ 1,586 bilhão – 13 de janeiro de 2016; Califórnia, Flórida, Tennessee. US$ 1,55 bilhão – 9 de outubro de 2023; A ser determinado posteriormente. US$ 1,08 bilhão – 19 de julho de 2023; Califórnia. US$ 768,4 milhões – 27 de março de 2019; Wisconsin. US$ 758,7 milhões – 23 de agosto de 2017; Massachusetts. US$ 754,6 milhões – 6 de fevereiro de 2023; Washington. US$ 731,1 milhões – 20 de janeiro de 2021; Maryland. US$ 699,8 milhões – 4 de outubro de 2021; Califórnia. US$ 687,8 milhões – 27 de outubro de 2018; Iowa, Nova York.

Números da Powerball: Números vencedores da Powerball na quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Jackpot da loteria de US$ 1,40 bilhão

Resultados dos 10 principais prêmios da loteria dos EUA

Aqui estão os 10 maiores jackpots da Powerball e Mega Millions de todos os tempos, de acordo com powerball.com:

2,04 bilhões de dólares, Arsenal – 7 de novembro de 2022; Califórnia. 1,586 bilhão de dólares, Arsenal — 13 de janeiro de 2016; Califórnia, Flórida, Tennessee. 1,58 milhão de dólares, Enormes milhões – 8 de agosto de 2023; Flórida. 1,55 bilhão de dólares, Arsenal – 9 de outubro de 2023; A ser determinado posteriormente. 1,537 bilhão de dólares, Enormes milhões — 23 de outubro de 2018; Carolina do Sul. 1,35 bilhão de dólares, Enormes milhões – 13 de janeiro de 2023; Quem. 1,337 bilhão de dólares, Enormes milhões – 29 de julho de 2022; Illinois. 1,08 bilhão de dólares, Arsenal – 19 de julho de 2023; Califórnia. 1,05 bilhão de dólares, Enormes milhões – 22 de janeiro de 2021; Michigan. US$ 768,4 milhões Arsenal – 27 de março de 2019; Wisconsin.

Chris Sims é produtor digital do Midwest DOT. Siga-o no Twitter: @ChrisFSims.