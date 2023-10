As ações dos EUA caem e os preços do petróleo sobem devido ao conflito no Médio Oriente

Mercados de ações asiáticos:

Preços do petróleo saltam quase 4% devido às hostilidades no Médio Oriente

Tesouros seguros, ouro e iene obtiveram ganhos

O Banco Central de Israel está trabalhando para apoiar a moeda

Os mercados estão precificando mais cortes nas taxas do Fed para o próximo ano

SYDNEY (Reuters) – Os futuros de ações dos EUA caíram nesta segunda-feira, à medida que os preços do petróleo e dos títulos do Tesouro subiram devido ao conflito militar no Oriente Médio, enquanto um relatório positivo sobre empregos nos EUA para setembro elevou as taxas de juros em relação aos números da inflação no final da semana.

As férias no Japão e na Coreia do Sul foram condições fracas, mas a oferta inicial foi comprar obrigações e refúgios seguros para o iene japonês e o ouro, enquanto os preços do petróleo subiam mais de 3 dólares por barril.

O shekel israelita inicialmente caiu para o seu nível mais baixo desde o início de 2015, a 3,9880 por dólar, o que levou o banco central do país a oferecer-se para vender até 30 mil milhões de dólares pelo shekel.

A ação imediata ajudou a moeda a reduzir as suas perdas para 3,9050, enquanto o banco central também disse que forneceria liquidez aos mercados conforme necessário.

“O risco é que os preços mais elevados do petróleo, a queda das ações e o aumento da volatilidade apoiem o dólar e o iene e prejudiquem as moedas de risco”, afirmaram os analistas da CBA numa nota.

Em particular, acrescentaram, existe a possibilidade de interrupção do fornecimento de petróleo do Irão.

“Dadas as dificuldades que os mercados físicos de petróleo já enfrentam no quarto trimestre de 2023, um declínio imediato nas exportações de petróleo iraniano ameaça empurrar os futuros do petróleo Brent acima de 100 dólares por barril no curto prazo.”

Israel bombardeou a Faixa de Gaza palestina no domingo, matando centenas de pessoas em resposta a um dos ataques mais mortíferos de sua história, quando o movimento islâmico Hamas matou 700 israelenses e sequestrou dezenas de outros.

O risco de interrupção da oferta foi suficiente para fazer com que o petróleo Brent subisse 3,14 dólares, para 87,72 dólares por barril, enquanto o petróleo dos EUA subiu 3,28 dólares, para 86,07 dólares por barril.

A demanda por ouro também aumentou 1,1%, para US$ 1.852 a onça.

Nos mercados cambiais, o iene foi o principal vencedor, embora os movimentos tenham sido geralmente modestos. O euro caiu 0,3 por cento, para 157,37 ienes, enquanto o dólar caiu 0,1 por cento, para 149,14 ienes. O euro também caiu 0,3% em relação ao dólar, para US$ 1,0552.

O clima cauteloso foi um bálsamo para os títulos soberanos após a recente liquidação e os futuros do Tesouro de 10 anos subiram 12 pontos. Os rendimentos foram cotados em torno de 4,74%, em comparação com 4,81% na sexta-feira.

Apostando na flexibilização do Fed

Qualquer aumento sustentado nos preços do petróleo seria um imposto para os consumidores e aumentaria as pressões inflacionárias, pesando sobre as ações, já que os futuros do S&P 500 caíram 0,8% e os futuros do Nasdaq perderam 0,7%.

Os futuros do EUROSTOXX 50 caíram 0,4% e os futuros do FTSE caíram 0,1%.

Enquanto Tóquio estava fechada, os futuros do Nikkei foram negociados em queda de 1,0% e perto de onde o mercado à vista terminou na sexta-feira.

O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) do MSCI ficou estável, com as principais ações chinesas (.CSI300) caindo 0,6% após retornar dos feriados.

A força do relatório sobre o emprego nos EUA alimentou expectativas de que as taxas de juro deverão permanecer elevadas durante mais tempo, com outro teste importante a surgir a partir dos dados de preços no consumidor de Setembro.

A previsão mediana aponta para um aumento de 0,3% tanto nas medidas principais como nas principais, o que faria com que o ritmo anual da inflação abrandasse.

A ata da última reunião do Federal Reserve será divulgada esta semana e deverá ajudar a avaliar a seriedade dos membros em manter as taxas de juros altas, ou até mesmo aumentá-las novamente.

Na manhã de segunda-feira, os mercados pareciam acreditar que a evolução no Médio Oriente dependeria de novos aumentos das taxas de juro por parte da Reserva Federal, talvez acelerando a flexibilização da política no próximo ano.

Os futuros dos fundos federais sugerem agora que as taxas de juro permanecerão mantidas em 86% em Novembro, e os cortes estão avaliados em cerca de 75 pontos base para 2024.

A China também regressa das férias esta semana com uma enxurrada de dados, incluindo inflação ao consumidor e ao produtor, comércio, crédito e crescimento dos empréstimos.

As notícias do Médio Oriente poderão estragar o início da temporada de lucros empresariais, uma vez que 12 empresas do S&P 500 divulgarão resultados esta semana, incluindo JPMorgan, Citi e Wells Fargo.

O Goldman Sachs espera um crescimento nas vendas de 2%, com 55 pontos base de contração da margem para 11,2% e lucro por ação estável em relação ao ano passado.

“O crescimento económico próximo da tendência e as pressões inflacionárias moderadas apoiarão um crescimento modesto das vendas e uma melhoria modesta das margens”, ajudam os analistas do Goldman numa nota.

“No entanto, é improvável uma expansão significativa das margens, dado o regime de taxas de juros ‘mais altas por mais tempo’, o crescimento salarial resiliente e os investimentos em IA entre algumas empresas de tecnologia.”

Wayne Cole relata. Editado por Shri Navaratnam, Sonali Paul e Lincoln Feast

