O Sharp Aquos R7 do Japão é uma cura para o design ruim do smartphone

A última entrada em nossa cobertura contínua de “Os telefones legais que você não pode comprar nos EUA” é Sharp Aquos R7.

Este telefone chega ao Japão em julho e é a prova de que é possível fazer um smartphone que se destaque nos dias de hoje. A Sharp não é estranha a Projetos exclusivosE com o R7, muitas das decisões de design desconcertantes feitas por outros fabricantes de smartphones são corrigidas.

Primeiro, o bigode continuar sua direção Para carregar os enormes sensores da câmera em seus smartphones. A parte traseira do telefone é dominada por uma única câmera de 47,2 megapixels com um sensor de 1 polegada e uma lente grande. A maioria dos fabricantes de smartphones envia de três a quatro câmeras traseiras pequenas e questionavelmente úteis na parte de trás de seus dispositivos, mas a Sharp oferece às pessoas uma câmera gigante, que tem o potencial de produzir fotos de melhor qualidade.

Ao lado do enorme sensor da câmera está um pequeno sensor de 2 megapixels, mas a tradução do Google da página do produto o chama de “sensor de distância”, então não parece que você pode tirar fotos com ele.

A tela também é algo para se escrever. O telefone possui um OLED Sharp de 6,6 polegadas, 2730 x 1260 IGZO com a melhor taxa de atualização de 240Hz da categoria. O melhor de tudo, o espetáculo nível, ao contrário de outros fabricantes líderes de Android, que insistem em usar uma tela curva que distorce as laterais da tela. Nenhum fabricante jamais explicou os benefícios que uma tela curva traz.

propaganda

O Snapdragon 8 Gen 1 terá que enfrentar o desafio de entregar o Android a 240fps (boa sorte com isso). Outras especificações incluem 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento e uma bateria de 5.000 mAh. Há um slot microSD, resistência à poeira e água IP68, uma câmera frontal de 12MP e uma porta USB-C. Sharp encontrou espaço para um fone de ouvido no teto.

Outro recurso interessante que você aparentemente pode obter em smartphones difíceis de encontrar é o sensor de impressão digital “3D Sonic Max” da Qualcomm. O sensor de impressão digital na tela está se destacando por ser realmente grande. A Sharp não especifica seu tamanho, mas Ofertas anteriores Indicado que o sensor é grande o suficiente para caber dois dedos. O principal problema com os sensores de impressão digital na tela é que a tela de vidro, que não possui indicação tátil de onde colocar o dedo, facilita a perda do sensor e a falha na leitura da impressão digital. Apenas tornar tudo maior é uma maneira óbvia (embora cara) de fazer com que os sensores de impressão digital na tela funcionem de forma mais confiável. A Qualcomm anunciou esse sensor em 2019, e o número de telefones que o adotaram desde então é inexplicavelmente de um dígito.

Ao todo, o R7 parece um telefone muito interessante que corrige a maioria das coisas das quais costumamos reclamar nas análises. Uma câmera grande, um grande sensor de impressão digital, uma tela plana e um fone de ouvido? Por favor, outros fabricantes de smartphones, tomem nota.