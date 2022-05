Intel detalha um cronograma de lançamento contínuo para as tão esperadas GPUs Arc

A Intel forneceu mais detalhes sobre seu tão esperado roteiro de lançamento para GPUs discretas Em uma nova postagem no blog. A empresa planeja usar uma abordagem em camadas, que priorizará os construtores de sistemas e OEMs na China quando se trata de placas gráficas de desktop. ao mesmo tempo chips de laptop Atualmente, é exclusivo para laptops Samsung na Coreia do SulA esperança é expandir para outros fabricantes e mercados em breve.

A Intel diz que está trabalhando com outros fabricantes de laptops como Lenovo, Acer, HP e Asus para lançar seus laptops com GPUs Arc 3 “ASAP” de nível básico. Laptops com GPUs Arc 5 e Arc 7 mais potentes estão planejados para o “início do verão”. A empresa diz que esperava que a disponibilidade fosse “mais ampla” neste momento, mas culpou o desenvolvimento de software e os problemas da cadeia de suprimentos pelo atraso.

Começando na China com GPUs menos potentes

No lado da área de trabalho, a Intel mantém o Q2 como uma janela de lançamento aproximada. Ele diz que as primeiras GPUs de desktop serão o A3 de nível básico, que estará disponível inicialmente para os integradores de sistemas e OEMs chineses (portanto, não estará disponível como um componente pronto para instalar em um dispositivo autoconstruído) antes de expandir em todo o mundo e autoconstrutores. Ainda neste verão, a Intel planeja lançar as placas de desktop Arc A5 e A7 mais poderosas, começando novamente com os criadores de sistemas profissionais antes da expansão.

É um roteiro mais preciso do que a empresa Anunciado em fevereiro Quando ele simplesmente disse que as GPUs atingirão os laptops no primeiro trimestre, os desktops no segundo trimestre e as estações de trabalho no terceiro. Mas a Intel oferece duas razões para essa abordagem em camadas. Primeiro, começando com os integradores de sistemas, eles podem se concentrar em fazer com que suas GPUs funcionem com um número definido de outros componentes, em vez de qualquer coisa que um construtor doméstico possa lançar neles. Em segundo lugar, o mercado chinês parece ter uma “forte demanda” por esses tipos de GPUs de nível básico, que estão fisicamente mais próximas das fábricas que fabricam componentes de placas em um momento em que os custos de transporte dispararam.

Lógica à parte, o resultado é que os fabricantes de PCs domésticos dos EUA e da UE provavelmente não colocarão as mãos nas novas placas gráficas de desktop da Intel até pelo menos o final do verão. Com a expectativa da Nvidia de lançar uma nova série 4000 de placas gráficas ainda este ano, isso pode significar que as novas GPUs Intel enfrentarão uma forte concorrência de um player muito bem estabelecido no lançamento.