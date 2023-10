O Samsung Galaxy S23 FE já está disponível nos EUA com um aumento sutil de preço

26 de outubro de 2023

No início de outubro, após muitos meses de rumores e vazamentos, a Samsung finalmente anunciou oficialmente o Galaxy S23 FE. Hoje está disponível nos Estados Unidos.

O preço anunciado pela Samsung durante o lançamento do telefone foi de US$ 599, e mesmo agora – se você quiser Acesse Samsung.com agora E tente comprar um, você notará um aumento enganoso nos preços. O telefone está listado em $ 629,99. Claro, US$ 30 não é muito, mas este dispositivo foi oficializado há 23 dias, então isso é mais do que US$ 1 extra por dia.

Felizmente, se você quer o S23 FE, mas não quer pagar o preço caro da Samsung, Amazon vem ao resgateComo está oferecendo o telefone pelo preço originalmente revelado de US$ 599. Além disso, você também pode obter um vale-presente grátis de $ 100 para compras futuras na Amazon.

Isso efetivamente coloca o telefone em US$ 499, o que é muito competitivo para o sedento mercado de médio porte dos EUA.

O Galaxy S23 FE vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,4 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e resolução de 1080 x 2340, um SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 na frente, 8 GB de RAM, 128/256 GB de armazenamento e um sistema de câmera traseira tripla (50 MP principal com OIS, 12 MP ultra-wide, 8 MP zoom óptico 3x), câmera selfie de 10 MP, bateria de 4.500 mAh com suporte para carregamento com fio de 25 W. Ele roda Android 13 com One UI 5.1 na parte superior.

Samsung Galaxy S23FE