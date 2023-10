A empresa chinesa de smartphones Xiaomi lança o HyperOS enquanto planeja o carro

O CEO e fundador Lei Jun disse nas redes sociais chinesas na quarta-feira que A Xiaomi lançará seu carro no primeiro semestre do próximo ano. Ele não especificou se seria elétrico.

As ações da Xiaomi subiram mais de 1% nas negociações de Hong Kong na manhã de sexta-feira, aproveitando ganhos de mais de 20% no ano até agora.

No final de setembro, a Huawei afirmou que a versão mais recente do seu sistema operativo ultrapassou os 60 milhões de utilizadores. No geral, a Huawei afirma que o HarmonyOS está agora a funcionar em mais de 700 milhões de dispositivos.

As empresas de tecnologia há muito buscam fidelizar os clientes por meio de sistemas operacionais, como o iOS da Apple e o Android do Google.

A Xiaomi é conhecida por seus smartphones acessíveis e sua interface de usuário MIUI, construída na plataforma Android de código aberto.

O núcleo de seu novo sistema HyperOS “é moldado pelo Linux desenvolvido pela própria empresa e pelo Xiaomi Vela”, disse a empresa. A única menção no comunicado de imprensa do Android foi que o HyperOS permite “taxas de quadros mais estáveis ​​​​e menor consumo de energia” em comparação com a versão padrão do Android.

A Xiaomi também elogiou a velocidade de processamento e a segurança do HyperOS e listou uma série de maneiras pelas quais um smartphone, carro e laptop podem facilmente compartilhar conteúdo e acessar as câmeras uns dos outros no novo sistema.

Nos últimos anos, a Xiaomi aumentou o seu negócio de hardware e eletrónica de consumo para representar cerca de 22% da receita total no segundo trimestre, contra pouco menos de 37% para smartphones.

Na quinta-feira, a empresa lançou um smartphone por 3.999 yuans (US$ 546), bem como uma máquina de lavar roupa por 1.999 yuans e uma geladeira por 2.999 yuans. A Xiaomi possui um aplicativo que permite aos clientes controlar remotamente as configurações do dispositivo.