Action Clicks: esta capa para iPhone semelhante ao BlackBerry pode ser uma vencedora

É ótimo na mão, com um toque de silicone agradável e sutilmente macio, e parece bem pensado no geral. O telefone cabe Então Com segurança, gosto especialmente do quadrado de couro na parte de trás que fica sob a ponta dos dedos. Além de fornecer aderência extra ao digitar, também faz com que seu iPhone pareça uma câmera clássica quando você o segura horizontalmente.

Você pode tocar em um botão para ativar a luz de fundo e há uma tecla de comando dedicada para atalhos – por exemplo, pressione Command + barra de espaço e então você pode começar a digitar na pesquisa global do Spotlight do iPhone sem nunca tocar na tela. iOS permite criar atalhos de teclado adicionais, também. Tocar na barra de espaço permite rolar uma página por vez na web, e a correção automática do iOS funciona conforme o esperado.

Mas tenho uma preocupação.

Como você pode ver no vídeo acima, a Clicks trouxe pelo menos quatro protótipos diferentes para a CES 2024, cada um com um Click diferente, e gostei bastante dos dois que ainda não estão funcionando. Os trabalhos eram um pouco difíceis ou complicados.

Não me interpretem mal, gostei muito daqueles cliques finais – a amostra final de engenharia da estrutura mecânica dos cliques é deliciosamente tátil. Combine isso com as teclas maiores e mais largas que você obtém ao clicar no iPhone 15 Pro Max e acho que pode ser um vencedor.

Mas a Clicks afirma que enviará as capas do iPhone 14 Pro daqui a apenas três semanas e não conseguiu trazer as amostras finais para a CES. Espero que a fabricação corra bem, mas posso esperar pelas avaliações.

