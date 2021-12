O remake de $ 70 de Final Fantasy 7 parece um caixa eletrônico ruim com um PC

captura de tela : Square Enix / Kotaku

A pata do macaco enrugou-se fortemente com isso. Os jogadores estavam esperando pelo ótimo Final Fantasy VII Remake Já está no PC há cerca de dois anos, mas não é assim. A versão para PC tem problemas de gagueira e quase nenhuma opção de configuração, apesar do preço premium de $ 70.

Foi lançado exclusivamente na semana passada (pelo menos por enquanto) na Epic Games Store, e a porta para PC é FFVII Remake Intergrade Versão Square Enix foi lançado para PS5 e Xbox Series X / S, que vem com a expansão da história de Yuffie, modo de imagem e opções de gráficos de desempenho. A porta deve rodar o jogo a 60 quadros por segundo. No entanto, no PC, os jogadores relatam quedas de quadros significativas, especialmente em áreas lotadas como as favelas de Midgar.

“Este é apenas um breve momento nos primeiros cinco minutos do jogo,” criador do Digital Foundry Alexandre Battaglia escreveu no twitter Pouco depois o jogo foi lançado em 17 de dezembro. Girar a câmera causa um mergulho constante e, em seguida, uma grande gagueira.

A filmagem do Battagilia foi capturada em uma GPU RTX3090 e processador i9-10900K, de acordo com EurogamerJohn Lineman que o revisou. Porta do PC FFVIIR Horrível, ” ele escreveu no Twitter. “A apresentação perfeita foi fundamental para a narrativa e este lançamento a coloca em risco.”

It’s not exactly clear what the source of the problems is, but as jogos de computador Notas A falta de opções de configuração obviamente não ajuda. Não há opção para alternar o VSync, desligar o desfoque de movimento, alterar o anti-aliasing ou mesmo definir uma taxa de quadros variável. PCGamingWiki cita Problemas de VRAM, sugerindo Remake de FFVII Ele está mal otimizado no PC no momento.

A Square Enix não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre os problemas, mas entretanto jogos de computador sugerir Forçar o jogo a usar DirectX 11 em vez de DX12 para ajudar com a gagueira. Outros jogadores já começaram a corrigir o jogo, com um novo mod para Desativar resolução dinâmica Já em circulação.

Embora o histórico da Square Enix quando se trata de portas de PC seja instável, na melhor das hipóteses, FFVII Remake IntergradeO desempenho atual é especialmente chocante considerando que é o primeiro jogo de plataforma moderno a quebrar o teto de US $ 60 para um novo lançamento. Assim, seu pricetag Isso gerou muita raiva no processo. Felizmente para a Square Enix, a Epic Games Store ainda não tem análises de usuários ou mesmo fóruns de discussão.