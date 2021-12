São necessários dois processadores Hygon C86 3185 baseados em Zen chinês para vencer um único chip AMD Ryzen 5 5600X

YouTuber EJ Hardware, um entusiasta de tecnologia chinês, recentemente comparou dois CPUs Hygon C86 3185, que não estão disponíveis fora dos mercados chineses, contra um AMD Ryzen 5 5600X para ver como as duas empresas diferentes se saíram. Hygon, uma empresa que é parcialmente controlada pela AMD desde 2016 por meio de empreendimentos comerciais separados. Essa aliança com a AMD permitiu à Hygon acessar e adquirir licenças x86 e SoC IP da AMD para construir e fabricar chips vendidos em seus mercados em potencial, particularmente na Província Oriental.

A tecnologia Hygon C86 é uma combinação de servidor de 14 nm e processadores principais. Este processo permite que os chips tenham de quatro a 32 núcleos centrados no Zen. Devido à combinação dos avanços tecnológicos da Hygon e da AMD, as CPUs C86 são idênticas aos processadores AMD Ryzen e EPYC. Diz-se que os chips podem ser colocados nos soquetes AM4 e SP3 devido ao seu design, mesmo com alguma solda na placa-mãe envolvida no processo.

Curador Cores / Threads Relógio de base / impulso (GHz) Cache L2 / L3 (MB) TDP (W) micro arquitetura litografia Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 / 4,6 3/32 65 Zain 3 7nm Ryzen 7 1700X 16/08 3,4 / 3,8 16/4 95 lindo 14 nm C86 3185 16/08 2.0 / 3.4 16/4 95 lindo 14 nm

Com o lançamento do Hygon C86 3185 em 2020, ele ofereceu um total de oito núcleos baseados em Zen de primeira geração que usam multithreading síncrono (SMT). O clock base da CPU Hygon é de 2 GHz e pode ser aumentado para 3,4 GHz. A bordo estão 4 MB de cache L2, mas também 16 MB de cache L3. Em essência, o design do chip é virtualmente idêntico em quase todos os aspectos do AMD Ryzen 5 5600X. Ele também tem muitas semelhanças de design com o AMD Ryzen 7 1700X, que foi usado nos exemplos no vídeo do hardware EJ. Ambas as CPUs compartilham níveis de TDP de 95W, mas surpreendentemente, o Hygon C86 3185 tem um consumo de energia de 70W, razão pela qual o Ryzen 7 1700X será fundamentalmente mais eficiente.

Tom’s Hardware especula que o YouTuber usou CPUs Hygon na estação de trabalho W550-H30. A estação de trabalho apresentou dois modelos separados C86 3185, adicionando até dezesseis núcleos baseados em Zen de primeira geração. Enquanto o Ryzen 5 5600X usa seis núcleos Zen 3 de primeira geração, uma microarquitetura de 7 nm, processa um clock base de 3,7 GHz e aumenta para 4,6 GHz, ele também carrega 2x o cache L3 do Hygon C86 3185, mas produz um TDP que é 30W inferior. Do slide Hygon.

Como o hardware EJ parece usar uma placa-mãe do tipo servidor em seus testes, a frequência da memória só é capaz de usar DDR4-1866. Usar essa memória específica resulta em um desempenho ligeiramente abaixo da média no processo. Tom’s Hardware também observa que, como os chipsets precisaram ser soldados à placa-mãe em uso, eles não foram capazes de encaixá-los em uma placa-mãe mais adequada, como a família B450.

Suas pontuações de benchmark mostraram que o AMD Ryzen 5 5600X produziu 97% e 135% mais desempenho em testes de núcleo único do que os chips Hygon em ambos Cinebench R2

e testes R23. No entanto, ao executar os testes Cinebench R20 e R23 de vários núcleos, os CPUs Hygon tiveram um desempenho significativamente melhor do que o AMD Ryzen 5 5600X em 12% e 13%, respectivamente. O teste PCMark 10 foi o resultado menos surpreendente, mostrando que o chip Ryzen 5 da AMD supera dois chips Hygon por uma ampla margem de 59%.

Curador Cinebench R20 Single Core Cinebench R20 Multi Core Cinebench R23 Single Core Cinebench R23 Multicore Mixer (BMW Scene) x264 HD Padrão PCMark 10 Ryzen 5 5600X 598 4536 1.536 11,717 3: 33,06 60,5 12,089 C86 3185 × 2 304 5.065 655 13214 2: 44,65 40,5 7618

Em testes de jogos, os testes de hardware da EJ mostraram um desempenho decente, contanto que fossem usados ​​em uma configuração dupla. Ao combinar a NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, as CPUs produziram taxas de quadros de 1080p usando resolução de 4K. O único jogo que os chips Hygon não produziram bem foi o Cyberpunk 2077.

Essencialmente, a EJ Hardware provou que o Ryzen 5 5600X baseado em Zen 3 é altamente eficiente com menos núcleos e threads e um TDP com menor consumo de energia. Diz-se que duas CPUs Ryzen 7 1700X são a única maneira real de obter melhores resultados do que o Ryzen 5 5600X ao executar cargas de trabalho multithread. No entanto, os resultados de thread único de seus testes provam que o Zen de primeira geração superou o Zen 3. Independentemente do desempenho, o foco da China é mais em tecnologia autossuficiente do que em processadores de alto desempenho.