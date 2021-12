O que você vê quando olha para esta foto?

Exemplos de capturas de tela de como as quatro formas aparecem para diferentes usuários. foto : David Buchanan

Todos nós lembramos “De que cor é este vestido?” fenômeno seguido por “Yanny vs. Laurel.” Agora o mundo tem um novo mistério envolvendo sua obsessão, e vai colocar os usuários da Apple contra seus antigos rivais.

É assim que funciona: Olhe para esta imagem Em um PC ou telefone Android (ou qualquer outro produto que não seja da Apple). Em seguida, veja a mesma imagem em seu dispositivo Apple. Se você já usa um Mac, iPhone ou iPad, mude para uma plataforma diferente.

Vamos tentar novamente com um arquivo imagem diferente.

Muito legal, não é? Ao visualizar a primeira imagem em um PC ou telefone Android, você deve ter visto a mensagem “OLÁ, MUNDO”. Em um dispositivo Apple, o mesmo arquivo de imagem aparece como “OLÁ APPLE”. (Há uma advertência que abordaremos com mais detalhes abaixo.)

foto : David Buchanan

A segunda foto é tripla. Em uma máquina que não seja da Apple, a imagem mostra um antigo IBM PC, mas mude para um i e você verá um Mac antigo.

foto : David Buchanan

Bem, o que diabos está acontecendo aqui? Deixe o engenheiro e criptologista David Buchanan – o mentor por trás deste quebra-cabeça – explicar o seguinte:

“Eu descobri isso enquanto escrevia meu próprio decodificador PNG multi-thread. Buchanan escreveu em Postagem no blog. “Depois de saber que a Apple tinha sua própria implementação de arquivos PNG descompiláveis ​​em paralelo, percebi que eles cometeram exatamente o mesmo erro!”

Em termos simplificados, existem diferentes maneiras de decodificar uma imagem. Você pode fazer isso em uma única thread ou em threads de blocos paralelos (um método usado para fazer programas rodarem mais rápido), Buchanan tentou. Ele descobre um bug em seu próprio projeto, depois descobre que a Apple cometeu o mesmo erro. Decida que é possível exibir um arquivo PNG onde: descompactar (a + b)! = descomprimir (a) + descomprimir (b) (onde! = significa diferente). Isso significa que decodificar as duas partes separadamente e depois colocá-las juntas nem sempre produz os mesmos resultados que essas duas partes decodificadas juntas.

“Isso poderia acontecer se uma Termina na metade de um bloco não compactado. Portanto, é possível que a imagem tenha duas interpretações possíveis, dependendo se um decodificador paralelo ou não paralelo a está decodificando ”, continuou Buchanan.

Para vocês, céticos, quando mostrei essas fotos ao meu irmão, um cientista pesquisador da Universidade da Virgínia, ele hash os arquivos (os transformou em números) e confirmou que eram de fato idênticos, o que prova isso Buchanan Ele não economiza ao apresentar arquivos diferentes com base no navegador ou sistema operacional que você está usando.

Se você está tendo problemas para repetir este quebra-cabeça, pode ter algo a ver com o seu navegador, porque o truque depende do software da Apple, não do hardware. Depois de visualizar a imagem em vários dispositivos e navegadores, aprendemos que os produtos da Apple que executam o Safari sempre exibirão OLÁ APPLE, enquanto os dispositivos que não são da Apple usando outros navegadores sempre exibirão OLÁ MUNDO.

Mas as coisas ficam confusas quando você começa a misturar e combinar.

Ao usar navegadores diferentes do Safari em dispositivos móveis da Apple (iPad, iPhone), a mensagem OLÁ APPLE é exibida. Curiosamente, usar esses mesmos navegadores – Chrome, Opera, Edge, por exemplo – no meu Mac mostrou uma mensagem OLÁ, MUNDO. Embora não possamos ter certeza, isso sugere que os aplicativos de navegador escritos para a App Store usam a biblioteca de imagens PNG da Apple, enquanto os navegadores baixados como software no macOS usam seu analisador PNG.

Seja como for, se você quiser se divertir, Buchanan publicou uma ferramenta chamada “Packer PNG fuzzy” Permite que qualquer pessoa crie imagens que parecem diferentes quando executadas por meio de software Apple. Devemos advertir, no entanto, que esses desvios na análise do arquivo de imagem podem ser uma preocupação de segurança, algo que Buchanan acredita “deve ser tratado com cautela”.

Atualização às 13h30 ET: Publicamos originalmente este artigo com imagens incorporadas. Infelizmente, nosso CMS alterou arquivos o suficiente para quebrar a ilusão. Atualizamos o artigo com links que o levarão às imagens que devem ser diferentes na Apple em comparação com outras plataformas.