O macOS 12.2 fica com o aplicativo Apple Music melhor, você pode experimentá-lo agora

com entrada macOS Catalina Em 2019, a Apple finalmente encerrou a era do iTunes ao Divida seus recursos em aplicativos dedicados para podcasts, TV e música. Houve apenas um problema – O novo aplicativo de música não é muito diferente do iTunes, e até mesmo novos itens de transmissão aparecem como páginas da web em vez de serem visualizados localmente.

O macOS 12.2 beta já está disponível, com rolagem mais suave no Safari no mais recente MacBook Pro com ProMotion e uma experiência Apple Music e TV nativa com AppKit Shows em vez de Web Shows. https://t.co/jjM9THIxFc Wonder Hydra 16 de dezembro de 2021

Como 9to5Mac apontando paraOs desenvolvedores estão testando uma versão beta da próxima atualização do macOS Monterey, 12.2, identificado Uma versão atualizada do aplicativo Music resolve alguns desses problemas. Embora as partes do aplicativo parecidas com o iTunes permaneçam, o que se diz é que o aplicativo Música e TV agora usa visualizações nativas do AppKit em vez de visualizações da web, tornando tudo mais rápido e fácil de usar ao interagir com serviços de streaming. Pesquisar música ou percorrer o conteúdo é onde você pode notar a maior diferença.

Melhor ainda, você mesmo pode tentar instalar o software beta em seu laptop ou desktop, já que a versão beta 12.2 pública já está disponível. Se você tiver um dos laptops MacBook Pro mais recentes e tiver instalado a versão beta, também poderá notar um suporte aprimorado de rolagem do ProMotion no Safari.

O programa beta está aberto a todos no site da AppleE se você não tiver certeza de mergulhar, Temos instruções sobre como configurar. Se você precisa fazer backup do seu software ou deseja criar uma partição separada para instalá-lo sem atrapalhar a instalação existente, nós temos o que você precisa.