O quarterback Bryce Young recebeu o prêmio Heisman, premiando os vencedores do jogo de futebol americano do Alabama

Bryce Young Ele salvou o seu melhor no passado, ao fazê-lo, ele escapou com o Troféu Heisman deste ano, ganhando o prêmio em uma gala em Nova York na noite de sábado.

Young era um candidato a segundo ano e ex-cinco estrelas da Califórnia, entrando na temporada com grandes expectativas como a suposta escolha para substituir o ex-Crimson Tide e quarterback da NFL no primeiro round. Mac Jones.

Durante uma conferência de treinamento no Texas neste verão, o técnico do Alabama, Nick Saban, chamou mais atenção ao dizer a Young que, antes de começar qualquer jogo, ele receberá negócios de seis dígitos, imagem e semelhança, que ficaram disponíveis para atletas universitários para o primeira vez este ano.

Young não só ganhou dinheiro, mas viveu à altura do hype, começando com uma exibição de quatro pontos na vitória de abertura da temporada sobre o então número. 14 Miami antes de ir para a estrada para vencer então – não. 11 Flórida, duas semanas depois. Apesar de jogar atrás de uma frágil linha de ataque, ele impressionou com sua habilidade de manter a calma sob pressão, evitar passes rápidos e encontrar seus recebedores em campo. Passe preciso, ele completou 68,0% de suas tentativas e não lançou sua primeira interceptação da temporada até a quarta semana contra Miss South.

No final, as credenciais do jovem Heisman incluíam apenas 43 passes de assistências e apenas quatro interceptações. Um corredor talentoso embora discreto, ele foi rápido para marcar três pontos.

Mas estava fora de alcance, em uma vitória dramática sobre Auburn para concluir a temporada regular, então, ao dominar o terceiro lugar e a melhor defesa da Geórgia no jogo do Campeonato da SEC, uma semana depois, Young selou seu time. Vitória de Heisman.

Em Auburn, Young e Alabama perdiam por 10-3 com 1:35 restantes no quarto período e um futuro de estrela Jameson Williams Ele falhou o campo depois de ser expulso por mira no primeiro tempo. Apoiado contra sua seqüência ininterrupta de 3 jardas, Young liderou o time em 12 jogos, 97 jardas, que culminou com um passe para touchdown de 28 jardas para um calouro ao lado. Jakuri Brooks, que pegou apenas dois entrando no jogo.

Depois de quatro vezes adicionais, Young jogou a conversão de dois pontos vencedora do jogo em John Michi III, mantendo a esperança de Tide de tornar vivo o time de futebol americano universitário. Em 31 de dezembro, o Alabama No. 4 jogará Cincinnati nas semifinais do CFP no Goodyear Cotton Bowl Classic.

Young também ganhou o Prêmio Maxwell, que é concedido ao melhor jogador do futebol universitário, e o Prêmio Davey O’Brien, que é concedido ao melhor zagueiro do país.

Ao ganhar o Prêmio Heisman, o Alabama se tornou a sexta escola a ganhar o prêmio em temporadas consecutivas. futuro amplo Defonta Smith Ele ganhou no ano passado.

Outros vencedores de Heisman no The Tide incluem seus backs Derek Henry E Mark Ingram II.

Linha defensiva do Michigan e melhor jogador defensivo do ano Aidan Hutchinson Ele ficou em segundo lugar na pesquisa deste ano, seguido por Pete Quarterback Kenny Beckett Quarterback do estado de Ohio CJ Stroud.

O Alabama perdeu por pouco dois Heisman Finalists em temporadas sucessivas como uma estrela de volta Will Anderson Jr.. Ele ficou em quinto lugar na votação. Anderson, um estudante do segundo ano da Geórgia, liderou o país na bolsa (15,5) e lida com uma perda (32,5).

Jones, agora o quarterback do New England Patriots, terminou em terceiro lugar na votação de Heisman no ano passado, atrás do ex-quarterback de Smith e Clemson. Trevor Lawrence.