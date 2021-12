Pênalti de Jorginho nos acréscimos dá vitória dramática ao Chelsea sobre o Leeds | Liga Premiada

O desafio do Chelsea pelo título estava à beira do colapso. Incapaz de manter a liderança, o brilho de sua invulnerabilidade defensiva desapareceu e Thomas Tuchel parecia sem respostas quando Joe Gilhardt empatou para o animado Marcelo Bielsa. Leeds United Lado um minuto depois de sair do banco.

Tuchel simplesmente recostou-se na cadeira no banco quando a bola entrou. Chelsea, que lutou por trás para dirigir, pediu por isso. Eles sofreram oito gols nos últimos três jogos e corriam o risco de escapar do Manchester City e do Liverpool na liderança.

Mas havia mais drama por vir. Uma partida frenética entrou nos acréscimos quando outro substituto do Leeds, Matthews Klich, foi considerado como tendo derrubado Antonio Rudiger dentro da área. Rudiger já havia ganhado um pênalti e, quando escapou da revisão do VAR, Jorginho salvou o Chelsea marcando o segundo pênalti.

Houve mais agressividade em relação ao estilo do Chelsea após uma série de atuações desfocadas, com Thiago Silva a definir o tom ao vencer a aquisição de Tyler Roberts com um desafio retumbante no início, mas eles não vão conseguir tudo do seu jeito. Normalmente um aventureiro, Leeds não hesitou em atacar assim que se acalmou. Jack Harrison e Ravenha abriram portas, que viram um livre curvo empurrado por Edward Mendy, e Tuchel deve ter ficado preocupado com a facilidade com que os visitantes jogariam no seu meio-campo, com a saída de N’Golo Kante e Mateo Kovacic. Chelsea não tem equilíbrio.

A presença de Ruben Loftus-Cheek era opressora, e Jorginho, jogando com dores na coxa e nas costas, às vezes achava difícil. O Leeds teve muito espaço e não foi surpresa quando assumiu a liderança aos 28 minutos, com Ravenha a marcar um pênalti sobre Mendy após o desafio agitado de Marcos Alonso para Daniel James.

Os dois são antigos: Alonso, que lutou como lateral-esquerdo na ausência do lesionado Ben Chilwell, perdeu um pênalti por falta em James quando o ala jogava pelo Manchester United em outubro de 2019.

Desta vez, ele não chegou perto da bola enquanto James, alternando um joelho bloqueando Patrick Bamford na frente, correu em direção a ele pela direita e Chelsea a enfrentou uma vez Raven, e Mindy enganou uma bússola vacilante, ele se escondeu em uma posição baixa. -pontapé.

Joe Gilhardt marcou para o Leeds e fez o 2-2 em Stamford Bridge. Um dos últimos vencedores do Chelsea Leeds recusou. Foto: Glenn Kirk / AFP / Getty Images

Chelsea ficou ainda mais nervoso depois de ficar para trás, e Rhys James o traiu com severidade, para enfrentar um desafio selvagem em James. O lateral poderia facilmente ter sido expulso, embora o Leeds também tenha tido sorte quando Chris Kavanagh optou por não penalizar Roberts por uma entrada que deixou Timo Werner se contorcendo em uma pilha na lateral esquerda.

Leeds começou a irritar seus anfitriões. Apesar de seu domínio regional, o Chelsea estava conseguindo pouco. Os ataques foram às vezes muito precipitados, com Timo Werner sendo um atirador de elite na esquerda, e era difícil dizer de onde vinha o gol quando o intervalo se aproximava.

À medida que a raiva aumentava, Chelsea aproveitou o aumento da pressão. Após 42 minutos, Alonso, desesperado para fazer as pazes, agarrou Stewart Dallas. Uma troca de passes com Werner empurrou Alonso para a linha lateral e quando o espanhol cortou a bola, Mason Mount escorregou despercebido para passar por Ilan Meslier.

Alonso, que foi insultado pelos fãs do Leeds, comemorou antes da finalização estridente fora. O gol de Mount teria dissipado a tensão e poderia ter liderado o Chelsea no segundo tempo; Kai Havertz, que era um dos favoritos do ataque sobre Romelu Lukaku, deveria ter derrotado Missler depois de servir através do gol.

Outro gol do Chelsea parecia inevitável no início do segundo tempo. O Leeds, que poderia ter feito isso com a postura de Calvin Phillips no meio-campo, não teve saída e informou a pressão quando Rudiger, a força motriz do Chelsea com seus passes de trás, acertou a área antes de ser interrompido por Ravenha, que era um comédia no final. O desafio da punição das tesouras por VAR.

Jorginho fez o resto na cobrança de pênalti e Messi chutou de forma discreta, mas o Chelsea ainda não conseguiu relaxar. Eles haviam perdido quatro vantagens nos dois jogos anteriores e o Leeds respondeu bem depois de estar atrasado. Os ataques em zigue-zague de Raven continuaram a causar problemas.

Leeds foi ousado. Após 82 minutos jogou Bielsa Gilhardt. Um minuto depois, outro suplente, Klich, fez um passe para Roberts, cujo cruzamento foi desviado por Gilhardt.

Tuchel respondeu, jogou Lukaku. O Chelsea encontrará a resposta.