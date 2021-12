Sixers vs.Warriors: Matisse Thybulle mantém Stephen Curry sob controle, Sixers retorna para vencer

Os Sixers mantiveram Stephen Curry longe do recorde de três pontos da carreira de Ray Allen e venceram os incríveis Warriors na noite de sábado na Filadélfia.

Curry, que precisava de 10 pontos de três para entrar no jogo e quebrar o recorde de Allen, marcou 18 em um chute de 6 a 20 do solo. Foi um 3-para-14 de uma faixa de três pontos na perda de 102-93 do Golden State no Wells Fargo Center. Os Warriors estão agora com 21-5 e os Sixers com 15-12.

Joel Embiid liderou o Sixers com 26 pontos, nove rebotes e quatro assistências.

O próximo no Sixers é o jogo de segunda-feira em Memphis contra o Grizzlies. Aqui estão algumas notas sobre a vitória deles sobre os Warriors:

Thybulle é excelente em curry

Matisse Thybulle começou na casa de Danny Green quando os Sixers decidiram usar o melhor Defensor do Oceano de Curry desde o início.

A desvantagem dessa decisão foi que permitiu aos Warriors colocar Curry no pior jogador ofensivo dos Sixers e eles não precisaram gastar muita energia defensiva.

No entanto, o duas vezes jogador não estava em sua melhor forma para iniciar a partida, perdendo seus primeiros quatro gols de campo. Dê a Thibault muito crédito por jogar uma defesa teimosa peito a peito com a bola. Nenhum jogador pode fechar completamente Curry, mas Thybulle é tão boa quanto ela em termos de talento defensivo. O jogador de 24 anos bloqueou uma tentativa de três pontos no início da segunda parte e outra no início da terceira. Curry não converteu o salto de longa distância até 1:45 antes do intervalo.

O técnico do Sixers, Doc Rivers, disse: “Mattis foi excepcional. Quantos tiros ele teve de lutar esta noite e continuar?”

Como uma equipe, o Golden State começou o jogo por 2 a 15 de uma faixa de três pontos e terminou a noite por 12 a 48. Os Sixers ficaram felizes em forçar Curry a desistir da bola e fazer os outros Warriors darem arremessos semi-disputados.

Infelizmente para os Seis, Thybulle não conseguiu evitar problemas ultrajantes. Ele foi convocado para seu terceiro personagem quando faltavam 2:26 para o fim do primeiro tempo, e Curry aproveitou o lance inaugural contra Therese Maxi, marcando oito pontos antes do intervalo.

O movimento constante de Curry e a abundância de habilidades tornam-no extremamente difícil de defender, mas Thibault enfatizou que ele não chegou perto de uma noite de história fazendo uma defesa formidável ao longo da partida.

Um assento impressionante em uma noite desafiadora para Embiid

Embiid 1 para 8 começou do chão. Ele parecia irritado com a dor abdominal no lado direito que sentiu pela primeira vez na quinta-feira em frente ao time de jazz, ao agarrar a rede durante uma parada para estender a área afetada.

Pela segunda partida consecutiva, Embiid se irritou com o árbitro. Depois de marcar uma falta sobre Kevin Looney por dentro com 4:14 do final do segundo quarto, ele cometeu uma falta técnica, aparentemente devido a balançar o braço na direção de Looney. chamada dura.

Os lances livres foram uma das poucas coisas que funcionaram para Embiid no início contra a defesa física de alto nível de Looney e Draymond Green. Ele acertou 11 em 11 na linha de ataque.

Andre Drummond foi uma grande vantagem para os Sixers em seus minutos contra o Nemanja Bjelica, quando ele se recuperou de uma exibição ruim na quinta-feira.

Drummond deu um soco em um rebote ofensivo, caiu em um beco e encontrou Danny Green para lançar a bola depois que um blefe cortou o ala veterano ao longo da linha de base. Ele também fez um trabalho decente cobrindo telas de bola que inclui Curry e parecia razoavelmente confortável protegendo-se da tinta. O banco dos Sixers jogou bem no geral e levou a equipe a uma vantagem de 10 pontos no segundo tempo.

Tanto Drummond quanto a Unidade Dois foram excelentes no segundo tempo também. O Sixers eliminou um déficit de 13 pontos graças ao banco. Três pontuações de Thybulle de Vorkan Korkmaz para cobrança de escanteio e chute levaram o técnico do Warriors, Steve Kerr, a pedir um tempo limite faltando 9:44 para o fim do jogo.

Embiid e The Sixers tiveram uma pausa quando Draymond Green foi chamado para sua quarta falta a 8:27 do fim do terceiro período por uma tela ilegal em Thybulle. O campeão objetou três vezes, acreditando que Thybulle havia esfaqueado os oficiais na chamada errada, mas o desafio de Kerr não teve sucesso.

Embiid se beneficiou da saída de Green, mas não alterou significativamente a partida em favor dos Sixers. Looney era sólido e inteligente, e o Golden State tinha sucesso ocasional contra o Embiid.

O grande homem foi persistente, dando um salto importante a 5:04 do fim para colocar os Sixers na frente por 89-83. Seu layup e um com 2:14 restantes animaram a multidão e expandiram a vantagem dos Sixers para 96-86. E quando os guerreiros se viraram para defender a área ao longo da expansão, Embiid o despedaçou com um salto em falso.

“Eu disse a ele no primeiro tempo: ‘Vamos vencer este jogo porque você vai ser o Joel e vai ser forte. E eu pensei sobre o quarto período, ele se confirmou: “Tínhamos que continuar com isso”, disse Rivers.

Ótimas jogadas de maxi cedo e tarde

Se houvesse alguma probabilidade de o primeiro jogador acertar dois dos três lançamentos no jogo, Maxi teria sido o número um da lista.

Mas ele acertou dois hat-tricks nos primeiros três minutos e 15 segundos. É bom para os Sixers ver Maxey dar o salto quando está aberto, e também deixá-los cair novamente após um período de cinco jogos em que ele estava a apenas 29,2% do solo.

Maxi também jogou bem na primeira de uma disputa de três pontos. Ele fez um passe “extra” inteligente para Danny Green para uma terceira curva e puxou dois lances livres correndo antes do set em um contra-ataque.

Embiid disse: “Tenho pressionado muito o Terris para ser agressivo e entrar na linha, acelerar o ritmo, encontrar o seu próprio tiro. E acho que é o que ele deve continuar fazendo, especialmente na transição. Mesmo quando o a defesa está posta, ele é tão rápido que acho que é isso que ele tem que fazer. Ele tem a chance de chegar à beira do abismo sempre que quiser. ”

O encanto inicial de Maxi logo se desvaneceu. Após a mencionada corrida de Curry no final do segundo período, ele foi dispensado pelo salto de Maxi no início do terceiro. Ele perdeu alguns pontos que os Sixers poderiam ter usado para frustrar (ou pelo menos atrasar) o soco usual dos Warriors no terceiro quarto.

Os tiros não foram ruins para Maxi tentar, mas obviamente eram abaixo do ideal, parecia que os Sixers dependiam de atirar quando os novatos estavam na quadra. Comparado ao candidato médio ao campeonato, o time carece de poder de fogo.

O ataque de meia quadra dos Sixers muitas vezes não era suave e muitos bens diminuíram até os últimos segundos do cronômetro de chute. Seth Curry teve uma noite relativamente tranquila com 10 pontos. Tobias Harris administrou 16.

Enquanto isso, Stephen Curry teve uma grande ajuda com os gols de Jordan Paul e Andrew Wiggins. O triplo consecutivo de Paul (23 pontos) deu ao Golden State uma vantagem de 69-56. Wiggins marcou 20 pontos.

Acrobático: “Como diabos ele fez isso?” O layup de Maxey foi enorme, estendendo a vantagem do Sixers para 91-83 com 4:37 do fim. Ele entrou com o bloco de embreagem cerca de dois minutos depois, pulando alto para atirar uma bola de touro de quebra rápida.

O Sixers acabou vencendo esta partida por causa de sua defesa, golpes oportunos e vantagem de 30-16 no gol no banco. Sem dúvida, é a melhor vitória da temporada.

“É um jogo, honestamente”, disse Rivers. “É um bom jogo porque era um grande palco e nossos caras jogaram. Nós caímos e não entramos em pânico … A unidade dois entrou e nos deu a liderança. Portanto, havia muita coisa boa neste jogo avançando. Ele é um bom professor para nós. “