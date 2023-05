O Pixel Watch 2 pode dar adeus ao chipset Samsung para a otimização da bateria

O que quer que o primeiro Pixel Watch tivesse que fazer, não era ruim. Isso não seria bom o suficiente para seu sucessor, que há rumores Estreia mais tarde neste outono Chama-se Pixel Watch 2. Sua única função é durar mais de 24 horas, por isso é surpreendente e não surpreendente que a nova geração de smartwatches deixe os processadores Samsung para trás.

de acordo com 9to5GoogleO Pixel Watch 2 usará o chip Snapdragon W5 Plus da Qualcomm. O processador de 4 nm foi anunciado no verão passado e promete dobrar o desempenho e permitir a duração da bateria de vários dias. Por um lado, isso faz sentido. O atual Pixel Watch é executado no chip vestível de última geração da Samsung, o Exynos 9110 de 10 nm, e sua duração de bateria é péssima em comparação com a concorrência. Quando o revisei no outono passado, consegui pelo menos 12 a 15 horas se a tela sempre ativa estivesse ativada. Sem ele, o relógio poderia Extraia aproximadamente 24 horas se você cuidar da bateria e fizer um esforço consciente e concentrado para economizar energia sempre que possível.

Um mago um tanto velho era uma bandeira vermelha, mas realisticamente, O desempenho era uma prioridade maior do que uma bateria de vários dias para o relógio Pixel. Maioria Os relógios principais do ano passado receberam muito. Espera mais de um smartwatch de primeira geração desde o início? É como esperar que o Google envergonhe a Apple por adotar o RCS nesta década. Além disso, o Wear OS tem sido historicamente prejudicado por um desempenho terrivelmente lento.

Mas 2023 é uma história diferente. O Apple Watch Ultra pode durar vários dias com uma única carga, e isso antes que as configurações de baixo consumo de energia sejam ativadas. O Samsung Galaxy Watch 5 Pro também tem bateria de vários dias. Claro, a Samsung pode ter concordado com o Google usando o Exynos W920 de última geração, mas a duração da bateria do Galaxy Watch 5 não era tão boa quando foi lançada. (Desde então, foi aprimorado graças a atualizações de software.) Há rumores de que o Galaxy Watch 6 tem um chip mais novo, mas seria razoável se a Samsung não quisesse compartilhá-lo com o Google. READ As análises do jogo "Gollum" pintam uma imagem feia

Essa tela de consumo ultrabaixo no Mobvoi TicWatch Pro 5 é o que você vê mais de 90% do tempo. A duração da bateria de vários dias é um dado adquirido neste cenário. Foto de Amelias Holowaty Krales/The Verge

O problema é que ainda não sabemos o quão confiáveis ​​são as reivindicações de bateria da Qualcomm para o W5 Plus, porque há apenas um Um Um smartwatch que o contém agora: o TicWatch Pro 5 da Mobvoi. Acabei de revisar esse relógio e, com certeza, ele me permite passar vários dias com uma única carga. No entanto, é impossível dizer quanto papel o W5 Plus desempenha em sua excelente duração de bateria. O Pro 5 possui uma tela secundária de baixo consumo de energia que domina a tela na grande maioria do tempo e uma gigantesca bateria de 628mAh alojada em uma caixa de 50 mm de diâmetro. Esse simplesmente não é um caminho que o Google veria quando o primeiro Pixel Watch tivesse 41 mm de espessura e espessura.

Também estou cético porque a Qualcomm estava dizendo que anos Sua arquitetura de chip híbrido resulta em excelente duração da bateria. O chip Snapdragon Wear 3100 contém um processador e um coprocessador. Os relógios Wear OS com o chip 3100 ainda têm uma duração de bateria fraca. Os chips Snapdragon Wear 4100 também contêm um processador e um coprocessador. Apresento a vocês o Fossil Gen 6 Wellness Edition e sua bateria de baixa duração. relógio de pixel também Ele tinha um coprocessador emparelhado com um Exynos 9110, e já contei como a bateria durava muito. Perdoe-me, então, se não estou convencido de que a arquitetura híbrida sozinha é a bala mágica que o Google precisa. READ NVIDIA Scrubs GeForce RTX 4080 12GB lançada; 16 GB para ser o único cartão RTX 4080

O Pixel Watch 2 pode ter sensores semelhantes ao Fitbit Sense 2. Foto de Victoria Song/The Verge

Outro fator complicador é o fato de 9to5Google Os relatórios indicam que o Pixel Watch 2 terá sensores semelhantes ao Fitbit Sense 2 – incluindo um sensor de atividade elétrica contínua (cEDA) usado para medir a pressão e um sensor de temperatura da pele. O rastreamento contínuo da integridade esgota a bateria, pura e simplesmente. Quanto mais desenvolvimentos você colocar no relógio, mais descarregará a bateria. Esta é uma das razões pelas quais você não vê a Apple mudar em sua estimativa de duração da bateria de 18 dias de ano para ano. Não que a Apple não repita e melhore a duração da bateria em termos de hardware e software. É sim. Ele está constantemente adicionando mais e mais recursos à mistura.

No entanto, o Google notou claramente a bateria sem brilho do Pixel Watch. No Google I/O no início deste mês, anunciei que o Wear OS 4 está chegando neste outono e que a duração da bateria será melhor (E backups em nuvem) costumava vir com ele. Todos esses fatores combinados me deixam esperançoso de que o Pixel Watch 2 dure mais do que seu antecessor. Só não tenho certeza de quanto isso é.

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.”