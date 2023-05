Atualizar a página inicial de Pokemon Scarlett e Violet traz novos problemas

seis meses depois, Pokémon Escarlate E Tolet agora Possui Pokemon Home Suporte, permitindo que os jogadores transfiram alguns de seus “mons” favoritos do aplicativo Storage para os jogos mais recentes. A atualização permite que um número seleto de Pokémon se junte à sua jornada em Paldea, mas conforme os fãs exploram a atualização, eles descobrem algumas falhas que ela possui. carmim E Toletdefinição competitiva relevante.

A exploração gratuita de Pokemon Scarlett e Violet não é tudo o que parece

as boas notícias, carmim E ToletA lista de Pokémon foi expandida com mais de 70 Pokémon. Esses complementos não podem ser detectados na natureza, mas se você os tiver no seu casa caixa, você pode enviá-lo para o seu partido Paldean agora. Alguns deles estavam disponíveis na forma de ataques Terra de sete estrelas, mas há algumas novas adições, incluindo Legends of the Seventh Generation e formas Hesoyan de Pokémon Lendas: Arceus.

Para qual Pokémon você pode mudar? carmim E Tolet?

lista completa por Meu segredo Do seguinte modo:

Charmander

Charmeleon

Carregador

Articuno

Zapdos

Moltres

Mewtwo

moa

cindaquil

Quilava

Teflosão

kyogry

Groudon

raycusa

Uxie

Mesprit

remover

dialja

esgotado

Heatran

giratina

crisélia

Arceus

Ooshout

dueto

Samorot

Tornados

Thundurus

proprietários de terras

milueta

Chapin

queladin

castanha

divertido

cobre

Delfox

Frocky

Frogadier

Grinev

carboneto

dançar

Hopa

vulcão

Roleta

Dartrix

Decídua

magerna

Groki

Thawaki

relaboom

Escorpião

robô

Sandris

lamento

spray

Intelleon

Zakian

Zamazenta

Eternatus

kopfu

Orchevo

Zarod

Regielek

regidrago

Glaster

fantasma

Calirex

Wiredir

cutelo

ursaluna

Pascouljion

Sneasler

superação

Inamurus

Raichu de Alola

Diglet de Alola

Dogtrio de Alola

Meowth de Alola

Alan Persian

Hesoyan Groleth

Hesoyan Arkanine

Galarian Slubuki

Gallarian Slupro

Alolan Grimmer

Mok de Alola

Hesoyan Voltorp

pólo Hesoyan

cantonês touro

Galarian Articuno

Galarian Zapdos

Galarian Moltres

Hesoyan Teflosian

lentidão galariana

Hisuian Quilfish

Hesoyan Sneasel

Hesoyan Samorot

Hesoyan Liligant

Hesoyan Pasculin

Hesoyan Zuru

Hesoyan Zorwark

Hisuian Braviary

Heswin Sligo

Hesoyan Godra

Hesoyan Avalog

Hesoyan Desidoy

magerna

Zarod

chmygol

vivilon

Cada Pikachus usa um chapéu

Quando será Pokemon HomeO fim da manutenção?

Mais Pokémon serão adicionados no próximo DLC O tesouro escondido da Zona Zero, mas, por enquanto, essas novas adições vão apimentar o jogo competitivo e permitir que aqueles de nós que assistem à ação competitiva do lado de fora enviem seus velhos amigos. Estou enviando Palkia logo de cara para que ele possa se juntar a Raichu e Houndoom enquanto tento recriar meu time principal. Bem, assim que a manutenção terminar por tempo indeterminado, porque enquanto algumas pessoas conseguiram entrar com o acesso iniciando ao longo do tempo, Pokemon Home Está em manutenção desde o lançamento da atualização Será executado até 23:00 PT.

A má notícia é que alguns ataques de jogos mais antigos não disparam um salto e alguns Pokémon foram retirados do tabuleiro para jogos competitivos. Isso acontece em alguns casos, mas o geral é que alguns Pokémon podem aprender movimentos em jogos como espada E escudo que não estão disponíveis neles carmim E Tolet. Você ainda pode transferir Pokémon entre os jogos, mas seus movimentos serão redefinidos quando você os mover. Na maioria dos casos, você pode treiná-los novamente para esses ataques e continuar de onde parou, mas se o ataque não estiver disponível em jogos mais recentes, ele não pode ser ensinado com itens ou o Move Relearner. Meu segredo eu testei Troque Pokémon entre os jogos e esses movimentos esquecidos ainda estarão disponíveis se você os reverter para um jogo mais antigo, mas parece que alguns jogadores competitivos terão que repensar algumas compilações para que esses ataques sejam restaurados em uma atualização futura ou possivelmente, um jogo futuro.

ao transferir pokémons antigos para carmim E Tolet Uma vantagem é que qualquer pessoa vincula seu próprio arquivo salvo casa será também Obtenha novos Sprigatito, Quaxly e Fuecoco com habilidades raras.