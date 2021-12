O multijogador classificado de Halo Infinite agora é frustrante

captura de tela : 343 Industries / Microsoft

A avaliação nunca é para os fracos de coração, mas geralmente, é porque você tem que lutar com um grupo de guerreiros como você. em um aura infinitaNo entanto, não fico tão zangado com meus companheiros de equipe ou meu desempenho tanto quanto fico com a situação real em si.

Por alguma razão, não é incomum eu entrar em uma partida por ranking que é completamente desequilibrada. Se eu tiver sorte, é 3v4. Se Deus me odeia naquele dia, é 2v4 e, claro, estou no time mais jovem. E, ao contrário do jogo rápido, a classificação não preenche apenas o lugar com um bot ou outro jogador. Você está preso ao que o jogo lhe deu. Provavelmente, às vezes você acaba em uma partida que não está cheia porque alguém saiu no caminho. Mas, pelo que eu posso dizer, não há como entrar em uma partida por ranking, independentemente de você ter terminado de propósito ou por acidente. E o jogo parece não fazer nenhum esforço para preencher esses slots vazios com outros jogadores, fazendo você jogar uma partida sem esperança.

Para a maioria das situações, essa realidade desequilibrada é completamente impraticável. Você não pode razoavelmente esperar marcar em Fortaleza, o modo em que você tem que pegar e segurar várias bases, sem uma equipe inteira, por exemplo. O Slayer, que é o modo que mata mais, pode em teoria – há menos pessoas em sua equipe para o inimigo matar, o que significa que será mais difícil para eles marcarem. Pelo menos, se você for cuidadoso.

Mas, na maioria das vezes, não preencher uma correspondência de classificação é totalmente frustrante e frustrante. Não é o suficiente que você está prestes a ser pisoteado, não: você será punido sem nunca ter uma chance em primeiro lugar. Afinal, as coisas realmente contam neste modo, e o jogo está tentando colocá-lo em um ecossistema cheio de pessoas com seu nível de habilidade aproximado. Pior, não há como não haver gente suficiente para preencher essas vagas. aura infinita É um atirador de momento. Você não pode me dizer que não há pessoas o suficiente jogando para preencher um ou dois slots.

Tecnicamente, o que todos nós estamos jogando agora está sendo chamado de “beta” pela 343 Industries. A coisa “cheia” cai na quarta-feira, que é em breve, embora o jogo tenha conseguido levar as informações do seu cartão de crédito mesmo em seu estado atual. Com base no que o desenvolvedor disse no passado, parece que há uma série de arquivos Melhorias multijogador descendo do poçoComo listas de reprodução estendidas com mais modos. E neste caso, 343 já percebe que há um problema.

Just a couple of days ago, Projeto Chefe Jerry Hook Ele disse que os desenvolvedores estarão procurando por algumas melhorias, e o designer líder do multiplayer, Andrew Witts, confirmou que o referido processo já está em andamento. Ainda não sabemos se o lançamento de quarta-feira ajudará especificamente no ranking, mas há esperança. Kotaku Ela entrou em contato com a Microsoft para obter detalhes, mas eles não responderam imediatamente a tempo da publicação.