Os usuários do MacBook Pro relataram problemas com o leitor de cartão SD

Uma das principais características do novo 2021 MacBook Pro é o retorno do slot para cartão SD. Infelizmente, alguns usuários parecem estar tendo problemas com o leitor de cartão SD nesses novos dispositivos, relatando velocidades de transferência lentas ou até mesmo arquivos inacessíveis ao tentar usar o cartão SD em seu novo MacBook Pro.

Como observado antes Rumores de Mac, vários relatórios compartilhados na web indicam um problema generalizado com o leitor de cartão SD nos modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas lançados este ano. Parece não haver consistência entre os relatórios, com usuários dizendo que tiveram problemas diferentes com cartões SD diferentes.

Um usuário de um MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M1 Pro descreve sua experiência como “muito imprecisa”, pois o dispositivo leva até um minuto para reconhecer o cartão SD e às vezes mostra um erro. Outro usuário disse que o Finder trava quando o Mac tenta ler o cartão SD.

É muito frustrante. Eu esperava que a importação de um cartão SD, incluindo a visualização de imagens, fosse rápida no meu novo MBP de 14 ″. Eu tenho um cartão SD de 64 GB relativamente novo que estava funcionando bem. Mas as fotos no MBP usando o slot de cartão SD interno demoram minutos para serem exibidas e às vezes ficam presas no meio do caminho. Às vezes, o Finder também trava.

Como outros usuários apontaram, a formatação do cartão SD não resolve o problema na maioria dos casos. Alguns até afirmam que o próprio cartão SD funciona com um adaptador USB-C.

A única coisa consistente é que se o cartão funcionar, ele sempre funcionará, e se o cartão não funcionar corretamente, nunca funcionará corretamente. A reformatação, mesmo com todos os outros formatos possíveis, não faz diferença. SanDisk, Sony, Samsung, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, UHS-I, UHS-II, micro-SD, FAT32, exFAT, sem diferença. 100% dos meus cartões estão funcionando perfeitamente com o dongle.

A Apple ainda não reconheceu oficialmente o problema – e até agora não está claro se este é um problema de software ou hardware. A empresa teria dito a alguns clientes que estava “ciente do problema” e prometeu fornecer uma atualização de software com uma correção em breve.

Você teve problemas semelhantes com o seu novo MacBook Pro? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

