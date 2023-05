O monitor de jogos OLED 4K de 48 polegadas da LG custa mais de US $ 600 no momento

o LG UltraGear 48GQ900 48 polegadas Está à venda na Amazon por incríveis 43% de desconto em seu preço normal de $ 1.499,99 agora, o que o coloca em $ 852,14 antes dos impostos para membros do Amazon Prime (ou $ 896,99 para aqueles sem Prime), por quase seu preço mais baixo de todos os tempos. . Se você preferir ir à fonte (ou não apenas à Amazon), LG vende por US $ 899,99como isso é Newegg. Este preço é tão bom quanto a gigante tela de jogos LG OLED.

Se você aceitar esse acordo, poderá esperar os pretos usuais que tornam os OLEDs os heróis do contraste do mundo da exibição, e a resolução 4K significará uma imagem nítida e agradável cobrindo a tela plana. A taxa de atualização de 120 Hz pode ser aumentada para 138 Hz, com suporte para taxa de atualização variável (VRR), além de selos por ser compatível com Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium. Ele também vem com uma variedade impressionante de portas: uma DisplayPort, três portas HDMI 2.1, duas portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A, uma porta downstream USB-B, saída de áudio óptica e um conector de áudio de 3,5 mm.

Quando nosso próprio Sean Hollister escreveu sobre esse show no ano passado A beiraCom base em sua experiência usando o LG C1 como monitor, ele se perguntou se ele tinha o mesmo escurecimento forte que tornava o C1 não ideal para navegação normal na web ou trabalho de escritório. Bem, a boa notícia é que, de acordo com testar em RTings, não. A má notícia é que o brilho SDR da tela nunca aumenta o suficiente para acionar o limitador automático de brilho da LG, que o mantém em 193 cd/m². No entanto, a porta deu notas altas para jogos, pelo menos em parte por causa de seu forte desempenho HDR. READ O novo trailer de League Of Legends foi tão ruim que a Riot precisa explicar

Se você insiste em reaproveitar uma grande TV OLED para trabalho de escritório, a de 42 polegadas está aqui LG C2, que é um pouco menor, mais brilhante e com preço semelhante ao dos membros não Prime do UltraGear em $ 897. Por esse preço, você obterá um monitor semelhante com a perda de recursos como DisplayPort e a capacidade de aumentar a taxa de atualização e, é claro, você pode querer encontrar uma maneira de lidar com os pés largos em que ele se encontra.

Para obter alguns bons conselhos sobre como escolher o monitor certo para trabalhar em casa, verifique A beiraguia.

Não há como dizer quanto tempo essa venda vai durar, mas historicamente não faz tanto tempo, então pode valer a pena participar.

