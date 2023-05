Aleatório: o modder de console cria um “Wii XL” totalmente funcional.

Há uma enorme cena online que investiu na modificação e recriação dos sistemas Nintendo anteriores de todas as maneiras estranhas e maravilhosas, e o último vídeo que está circulando é o projeto “Wii XL”. Sim, deixe o 3DS XL de lado, porque há um sistema novo e muito maior no bloco.

Moder e YouTuber John Bringus (Estúdio Bringos) acredita que o Wii “poderia ser melhorado” simplesmente tornando-o maior. O resultado final é um sistema que parece ser “12 vezes maior em tamanho” do que o modelo original e é totalmente funcional – o que significa que ainda pode reproduzir títulos de Wii e GameCube. Ele também vem com algumas melhorias, como suporte a HDMI.

Aqui estão algumas informações do criador, juntamente com uma olhada:

É um modelo em escala de aproximadamente 2: 3 para 1 do Wii e 12 vezes maior em tamanho. Com um Wii normal dentro, você pode fazer tudo o que um Wii pode com essa coisa, incluindo ler discos de jogos, conectar controladores de GameCube e cartões de memória e usando dispositivos USB.Cada um dos botões do Wii pode ser acessado no painel frontal.Power e reset são seus próprios botões que vão diretamente para os botões físicos do Wii e abrindo a porta do cartão SD você ganha acesso ao cartão SD bem como o botão de ejeção.