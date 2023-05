Dylan Mulvaney sai para pegar um top de biquíni antes de ir para a depilação a laser

Dylan Mulvaney foi fotografado fazendo recados em Los Angeles no sábado

Ela comprou o top de biquíni de US$ 800 da Prada e o vestido rosa de uma lavanderia local antes de ir ao salão de Beverly Hills para depilação a laser.

Sua queda ocorre depois que a Anheuser Busch, controladora da Bud Light, perdeu quase US$ 16 bilhões em valor de mercado desde sua desastrosa repressão.

A estrela transgênero do TikTok, Dylan Mulvaney, foi vista do lado de fora em Los Angeles em uma rara aparição pública, já que ela se manteve discreta desde sua desastrosa campanha publicitária com a Bud Light.

Em fotos obtidas exclusivamente pelo DailyMail.com, a jovem de 26 anos foi vista saindo de seu apartamento com uma camiseta branca com jeans branco, óculos escuros e uma máscara facial no sábado, pegando seu biquíni de $ 800 da Prada e vestido rosa da uma lavanderia a seco local.

Mais tarde, ela vai a um salão em Beverly Hills, onde se submete a depilação a laser antes de fugir.

A declaração pública de Mulvaney ocorre depois que a Anheuser Busch, controladora da Bud Light, perdeu quase US$ 16 bilhões em valor de mercado desde o início da campanha em 1º de abril.

Apesar disso, seus concorrentes acumularam US$ 3,2 bilhões em valor de mercado antes do fim de semana do Memorial Day – uma época frequentemente celebrada com churrascos ao ar livre e bebidas alcoólicas.

A estrela transgênero do TikTok, Dylan Mulvaney, foi vista em fotos obtidas exclusivamente pelo DailyMail.com fazendo recados por Los Angeles no sábado.

Ela usava um top branco com jeans branco, óculos escuros e uma máscara facial ao sair de seu apartamento em Los Angeles.

A influenciadora de 26 anos dirigiu pela cidade em seu SUV branco, pegando lavagem a seco e depilação a laser.

Mulvaney admitiu em um vídeo subsequente do TikTok que saiu do salão onde faria a depilação a laser.

Sua aparição pública ocorre quando a empresa controladora da Bud Light, Anheuser Busch, perdeu quase US$ 16 bilhões em valor de mercado desde que a campanha começou em 1º de abril.

Mulvaney ganhou uma fortuna estimada em US $ 1,5 milhão porque ganhou muitos seguidores no TikTok, onde documentou sua transição para uma mulher transgênero.

Mulvaney foi flagrado exibindo um biquíni Prada que é vendido por US $ 800

Ela ocupou cargos de embaixadora de grandes marcas como Charlotte Tilbury, MAC Cosmetics, Alta e Kate Spade, mas ela só se tornou mais famosa desde que postou um vídeo de si mesma vestida como Audrey Hepburn de Breakfast at Tiffany’s enquanto tomava uma lata de Pod Lite com a cara dela. eles.

Mulvaney disse no vídeo que ela e a cervejaria estão fazendo parceria em uma campanha para apoiar seu primeiro ano completo como mulher transgênero – mas os executivos da Anheuser Busch negaram qualquer parceria depois de originalmente dizer que foi ideia de uma agência de publicidade externa.

Ainda não está claro se Mulvaney ganhou algum dinheiro com o vídeo, mas no sábado ela apareceu para exibir sua riqueza, usando um biquíni Prada vendido por US$ 800.

A Fortune não parece ter sofrido o mesmo impacto da marca com a qual fez parceria.

Mulvaney deixou seu apartamento em West Hollywood com um homem desconhecido seguindo a reboque

Mulvaney ganhou um patrimônio líquido estimado em US $ 1,5 milhão, pois ganhou um grande número de seguidores no TikTok.

Ela então retorna ao seu SUV branco para se submeter a um tratamento de depilação a laser, no qual o laser emite luz que é absorvida pelo pigmento. A energia da luz é convertida em calor, o que danifica o folículo piloso para evitar qualquer crescimento futuro do cabelo.

Esses tratamentos custam cerca de US$ 250 para uma depilação facial completa, mais US$ 300 para depilação nas pernas e US$ 50 para um tratamento nas axilas.

Não ficou claro que tipo de tratamento Mulvaney havia agendado para sábado.

Mas então ela postou um vídeo no TikTok dizendo que saiu do salão porque estava cansada dos paparazzi a seguindo.

Ela descreveu como voltou para o carro e dirigiu o carro completo de “Velozes e Furiosos” pelas estradas vicinais de Beverly Hills e “se sentiu como Liam Neeson” tentando fugir dos paparazzi.

“Agora eu acho que ele pode ser um viciado em corridas de arrancada, e ele não é o tipo RuPaul”, ela brinca de dentro de seu SUV.

Em um vídeo postado em 1º de abril, ela e Anheuser Busch supostamente fizeram parceria para uma campanha publicitária em apoio ao seu primeiro ano completo como mulher transgênero.

Latas de Bud Light mostradas com seus rostos gravados nelas

Enquanto isso, a Anheuser-Busch continua lutando contra a reação de sua parceria com a Mulvaney, perdendo US$ 15,7 bilhões em valor de mercado.

As vendas da Bud Light caíram mais de 23% na semana encerrada em 6 de maio, de acordo com Jared Dinges, analista de bebidas do JPMorgan.

Ele disse que o banco espera uma queda de volume entre 12 e 13 por cento ao longo de um ano nos Estados Unidos.

“Acreditamos que há um subconjunto de consumidores americanos que não beberão Bud Lite no futuro previsível”, disseram os analistas na terça-feira.

Ele acrescentou: “As ações tiveram desempenho inferior a seus pares da UE em 15% desde o início de abril.

“Acreditamos que isso se deva à incerteza nos Estados Unidos, onde o foco dos investidores mudou diretamente para o impacto potencial da controvérsia da Bud Light.”

O declínio esperado nos lucros antes de juros e impostos será seguido por uma queda de 12% no volume e uma queda de 10% nas vendas.

Nas últimas tentativas da empresa de lidar com a reação negativa, a Anheuser-Busch notificou os atacadistas de que irá Compre de volta caixas não vendidas de Bud Light que já passaram da data de validade.

A Anheuser-Busch viu seu valor de mercado cair US$ 15,7 bilhões desde a desastrosa campanha com Mulvaney

As vendas da Bud Light caíram vertiginosamente desde a parceria da cerveja com a Mulvaney e analistas do JPMorgan esperam que isso faça com que os lucros da Anheuser-Busch caiam 26% este ano.

Especialistas também alertam que há risco de desabastecimento das cervejas concorrentes devido à alta demanda.

“Toda a indústria está em choque”, disse o editor do Beer Business Daily, Harry Schuhmacher, à Fox News Digital.

Ele afirma que a nova demanda por cervejas não pertencentes à Anheuser-Bush pode ter um efeito cascata na indústria.

Ele disse: ‘Mesmo os concorrentes de Bud realmente não dançam no túmulo porque sabem que isso poderia ter acontecido com eles.

Você não pode simplesmente apertar um botão e fazer cerveja. Como você sabe, a cerveja é fermentada. Demora, você sabe, pelo menos duas semanas.

“Portanto, eles ainda não tiveram grandes problemas de abastecimento, mas estamos chegando perto do Memorial Day e provavelmente veremos alguma escassez de suprimentos lá”.

Schumacher chegou a afirmar que a Molson Coors pode não ser capaz de dar aos americanos cerveja suficiente para passar o fim de semana do Memorial Day.

A Budweiser está distribuindo sua cerveja de graça com novas promoções depois que uma reação de Dylan Mulvaney eliminou quase US$ 16 bilhões do valor de mercado da controladora Anheuser-Busch.

Em seu mais recente esforço para voltar às boas graças dos clientes, a Bud Light lançou uma nova promoção chamada Desconto Online EUA Budweiser Family Memorial Day Rebate.

O desconto promete um valor “equivalente ao preço de compra de um pacote com 15 ou mais, até US$ 15” de Bud Light, Budweiser, Budweiser Select ou Budweiser Select 55 pago com um Mastercard pré-pago digital Anheuser-Busch.

Com base nos preços recentes, serão oferecidas latas de cerveja gratuitas.

Enquanto isso, alguns varejistas locais ofereciam 15 ou mais embalagens desses produtos da Budweiser por menos de US$ 15 – tornando os produtos gratuitos após o desconto – exceto impostos e restrições governamentais.

O desconto será pago por meio de cartão digital pré-pago, de acordo com o site da Bud Light.