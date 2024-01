O MIG Switch funciona como anunciado em sua maior parte, mas ainda há preocupações sobre os riscos de banimento

Os revisores começaram a receber suas cópias do MIG Switch Flash Cart para Nintendo Switch. A maioria das pessoas que receberam suas cópias de análise confirmaram que o dispositivo funciona conforme o esperado (ele reproduzirá “backups” de jogos Switch em qualquer modelo de Switch), com uma exceção notável sendo um carrinho MIG Switch que parecia não funcionar de jeito nenhum. um revisor (vídeo abaixo). Ainda há dúvidas sobre os riscos de ter um console ou conta banida pela Nintendo, por usar o MIG Switch

O que é um switch MIG?

O MIG Switch é um carrinho flash para o Nintendo Switch que pode armazenar e carregar vários jogos “sobressalentes” em qualquer revisão do console. Mesmo que o MIGSwitch seja anunciado como um “dispositivo de backup e desenvolvimento”, não há dúvida de que seu objetivo principal é piratear jogos do Switch.

Embora seja realmente possível hackear qualquer modelo de Switch, a tecnologia para fazer isso nos consoles mais recentes envolve soldar um modchip. Uma vez feito isso, funciona muito bem, mas o procedimento não é para os fracos de coração. Em comparação, um conversor MIG é mais limitado, mais arriscado (risco de banimento) e mais caro, mas muito mais fácil de usar. Como tal, para pessoas que não estão confiantes nas suas capacidades de soldadura, ou que não querem pagar a terceiros para fazer a soldadura por elas, o interruptor MIG continua a ser uma alternativa viável.

Para a cena homebrew, parte do interesse no MIG Switch é entender como a equipe por trás do dispositivo foi capaz de contornar algumas das medidas de segurança do Switch e se a cena será ou não capaz de fazer engenharia reversa do MIG Switch (que é provável que também deva ser criptografado. Há também uma aura de mistério em torno da própria equipe do MIG Switch, que afirma ser da Rússia, mas provavelmente é bastante antiga. “3 anos de prisão não foram suficientes” Equipe Xecuter, volta a doer mais.

O switch MIG funciona conforme anunciado, na maioria das vezes. Ainda há preocupações sobre a proibição

Os revisores, incluindo alguns YouTubers, já receberam seus dispositivos. O YouTuber Alien Retro Gaming em particular tem um vídeo mostrando o dispositivo e respondendo a algumas perguntas.

No geral, todos os revisores que adquiriram o MG Switch concordam que o dispositivo funciona conforme anunciado. No entanto, NanoSpeedGamer relatou que seu dispositivo MIG Switch travou após atualizá-lo para o firmware 1.0.8. (Lançado há 2 dias no MIG Switch).

Os perigos da Nintendo proibir o uso do MIG Switch

A maioria das pessoas presentes continua preocupada com os riscos de serem proibidas de usar o dispositivo.

Como sabemos, cada cartucho possui um certificado único, necessário para jogar no Switch, e o MIG Switch não vai além disso. Isso significa que se você copiar o jogo e o certificado de alguém, a Nintendo agora poderá saber que o mesmo certificado está sendo usado duas vezes em consoles diferentes.

Ninguém (exceto a própria Nintendo) sabe exatamente como a Nintendo verifica o uso abusivo de um determinado certificado.

Se um único certificado for utilizado por milhares de consolas em todo o mundo (por exemplo, se for partilhado publicamente num site de pirataria), é muito provável que as consolas, ou o próprio certificado, sejam banidos da Nintendo Network. (Se você consegue conviver com isso é uma discussão diferente, mas esteja ciente de que consoles banidos perdem muito de seu valor no mercado de usados)

No entanto, obviamente, compartilhar seu jogo com um amigo ou membro da família, ou revender um jogo no mercado de usados, são casos de uso perfeitamente aceitáveis. Portanto, um determinado certificado aparecerá em vários consoles em diferentes momentos, em situações normais de uso. Isto levanta questões sobre os riscos de comprar um jogo usado, caso ele tenha sido copiado para fins de pirataria no passado. Isso fará com que você (ou seu jogo recém-adquirido) seja banido, mesmo sendo um usuário legítimo?

O ARG oferece algumas explicações sobre como usar esse dispositivo para hackear: menciona que cada cartucho possui um certificado único, mas em seus testes o certificado não estava vinculado a um jogo específico. Especificamente, é Consegui jogar uma cópia de Hogwarts Legacy com certificação Mario Kart. Em outras palavras, parece possível que as pessoas usem um certificado legítimo que possuem para vários jogos. Ou armazene vários certificados legítimos de jogos baratos para reutilizar em cópias piratas.

É claro que é muito possível que a Nintendo consiga detectar que um determinado certificado não foi utilizado para o jogo correcto, caso em que o resultado será novamente, você adivinhou, um banimento.

Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que as pessoas usarão inconscientemente o dispositivo para hackear e que o banimento ocorrerá. A questão, claro, é se apenas os piratas “burros” serão capturados, ou se mesmo aqueles que são cuidadosos o suficiente para usar apenas backups de seus jogos serão eventualmente banidos.

Também vejo pessoas dizendo “Não me importa, meu console já está banido”. Mas se o seu console já estiver bloqueado, isso significa que você já pode jogar CFW no console, então provavelmente não precisará deste dispositivo.

O código de erro do switch para usar um certificado bloqueado é 0x1F727C — 2124-4025. (fonte)

Tensão de engenharia reversa do interruptor MIG

Tenho certeza de que algumas pessoas no local estão trabalhando duro tentando fazer engenharia reversa de um switch MIG. Embora o dispositivo não me pareça muito útil (eu pessoalmente acho que chips modificados são uma solução muito superior atualmente, especialmente se você considerar o preço do dumper MIG Switch + Cartridge, que enviado em pacote custará cerca de US$ 150), Como avanço técnico, será interessante ver que tipo de segurança o dispositivo é capaz de contornar.

Na tentativa de atrasar os esforços de engenharia reversa, o TX parece ter excluído os IDs de alguns chips do dispositivo, conforme observado por vários revisores:

Não é de surpreender que o firmware do switch MIG seja criptografado. Será necessário algum hardware e esforço para monitorar e despejar o firmware enquanto ele está realmente em execução no switch MIG, a fim de desbloqueá-lo.

Não, lol. Não é novidade que os binários de atualização são codificados, portanto, seria necessário descartar tudo o que está sendo executado nos chips reais (que muito provavelmente será um FPGA de baixo custo para emulação de cartão de jogo LSI e um MCU para gerenciamento geral). –Mike Heskin (@hexkyz) 19 de janeiro de 2024

Não há dúvida de que este dispositivo acabará por revelar os seus segredos. Não tenho certeza se veremos versões dele, considerando sua utilidade limitada (na minha opinião). O MIG Switch me lembra um pouco o Vita Black Fin (não na forma como funciona, mas certamente nos seus objetivos e nos riscos que acarreta), um dispositivo que, em última análise, nunca chegou ao mercado (pelo menos o MIG Switch).