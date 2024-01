Amazon quer que você comece a pagar pela Alexa

Usado por mais de 75 milhões de pessoas Alexamas pelos padrões da Amazon, o serviço é A Fracasso miserável. O problema é que Alexa não ganha nenhum dinheiro e o serviço drena muito os recursos da empresa. Aparentemente, a Amazon tem um último plano para salvar seu assistente digital Carregado usando inteligência artificial Eles cobram uma taxa pelo privilégio de usá-lo, mas as coisas não parecem boas.

De acordo com um relatório em Interessado em comércio Quinta-feira, o novo segredo de Alexa mal funciona graças a ele Alucinações de inteligência artificial E tecnologia quebrada. Isto aumentou claramente as tensões políticas dentro da empresa, especialmente porque muitos funcionários da Amazon não acreditavam que as pessoas estivessem dispostas a pagar.

O novo serviço é provisoriamente chamado de “Alexa Plus” e sua data de lançamento está marcada para 30 de junho, informou o Business Insider. Parece que o prazo será difícil de cumprir.

A Amazon está testando a tecnologia principal, chamada Remarkable Alexa, com 15.000 clientes (se você for um deles, nós faremos isso) amor Para falar com você sobre esse assunto. Os funcionários que conversaram com a BI disseram que os testes mostraram que a Remarkable Alexa é ótima em conversar e péssima em fazer qualquer coisa útil.

A BI disse que a nova Alexa fornece respostas excessivamente longas e muitas vezes imprecisas e tem dificuldade em lidar com solicitações mais complexas que exigem o tratamento de vários serviços (como jogos).Robô paranóico“E apague as luzes.”

Longe dos fracassos clássicos desta geração de IA, a nova Alexa exige uma mudança massiva tanto na estratégia corporativa como na tecnologia que funciona nos bastidores. Alguns funcionários antigos da Alexa não estão satisfeitos com isso. De acordo com a BI, a equipe que construiu o Alexa original não queria deixar seu bebê ir e forçou a Amazon a manter partes da pilha de tecnologia original, tornando o novo Remarkable Alexa inchado e mais difícil de operar.

Depois, há pessoas que não estão convencidas de todo o projeto. O número de serviços que a Amazon está disposta a adicionar à sua fatura mensal continua a crescer. lá primeiro ministroClaro, mas a Amazon também oferece vários serviços de streaming, Audible e muito mais. Os funcionários teriam dito à BI que muitas pessoas não acham que a empresa será capaz de convencer seus clientes a pagar uma taxa para usar um alto-falante inteligente além do dinheiro que já pagam.

Esta iniciativa, que provavelmente estava condenada ao fracasso desde o início, é uma resposta às crescentes pressões para causar impacto no negócio emergente da IA. Google, Apple e Amazon gastaram bilhões de dólares desenvolvendo assistentes inteligentes, uma tecnologia que deveria ser o futuro da computação. Anos mais tarde, este projeto não conseguiu gerar nenhuma receita significativa. O Vale do Silício geralmente vê Alexa, Google AssistenteE Siri Como investimentos equivocados, as equipes que trabalham em alto-falantes inteligentes foram particularmente atingidas por demissões e cortes orçamentários nos últimos anos. Depois de fazer tanto alarde sobre eles, a indústria de tecnologia não quer deixá-los ir.

Há agora um interesse renovado nestes assistentes como uma forma de os consumidores interagirem com a IA da próxima geração. Amazônia e maçã Em particular, eles estão tentando recuperar o atraso naquela arena depois Google, Microsoft e OpenAI Fuja com o ciclo de hype da IA. A Amazon construiu seus próprios modelos de IA para competir com os ChatGPTs do mundo, Que a empresa chama de QE diz-se que mesmo Modelos mais ambiciosos Em desenvolvimento.

Adicionar IA a assistentes digitais é algo óbvio, e se a Amazon puder fazer isso de uma forma que também transforme Alexa em uma geradora de dinheiro, isso resolveria uma série de problemas importantes. No entanto, se o plano não der certo, Alexa poderá ficar um passo mais perto do túmulo.