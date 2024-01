A Sony está reembolsando os proprietários de Last of Us 2 PS4 que compraram a versão PS5 pelo preço total

A Sony está supostamente reembolsando os proprietários de The Last of Us 2 PS4 que compraram a versão PS5 do jogo pelo preço total.

Parece que alguns jogadores não sabiam que havia um caminho de atualização que permitiria aos proprietários da versão de última geração comprar um novo PS5 por US$ 10/£ 10.

Com isso em mente, a Sony supostamente começou a reembolsar automaticamente os jogadores que compraram The Last of Us Part 2 Remastered pelo preço total, caso já possuíssem uma cópia digital de The Last of Us Part 2 para PS4.

“Como proprietário da edição digital PS4 de The Last of Us Part II, uma atualização digital para a edição digital PS5 estará disponível a um preço com grande desconto no dia de lançamento, 19/01/24.” Mensagem enviada aos jogadores Diz-se que ele lê.

“Não queremos que você perca esta oportunidade, então, como gesto de boa vontade, reembolsamos sua compra da pré-encomenda do PS5 de The Last of Us Part II Remastered para que você possa adquirir a atualização digital no dia do lançamento .

Quer saber como atualizar $ 10 para #TLOU2Remasterizado Ele trabalha? Basta acessar a PS Store assim que o jogo for lançado em 19 de janeiro para atualizar. Os proprietários de cópias de discos do PS4 devem inseri-los em seu PS5 com uma unidade de disco para baixar e reproduzir a cópia digital. O preço pode variar de acordo com o país. pic.twitter.com/9mXoKUNjgN – Cachorro travesso @Naughty_Dog) 5 de janeiro de 2024

“Tenha certeza de que, ao adquirir a atualização digital, você também receberá todos os bônus de pré-encomenda incluídos em sua encomenda original. Seu reembolso será devolvido ao seu método de pagamento original.

“Isso pode levar até 60 dias para aparecer no seu extrato. Se por algum motivo não conseguirmos devolver os fundos ao seu método de pagamento original, o valor será creditado na sua carteira da PlayStation Network.

Os principais recursos de The Last of Us Part 2 Remastered incluem gráficos aprimorados, um novo modo de sobrevivência para um jogador chamado No Return e um trio de “Lost Levels” com sequências jogáveis ​​​​anteriormente cortadas do jogo.

“The Last of Us Part 2 é um jogo essencial e esta é a melhor maneira de jogá-lo”, de acordo com a análise do VGC sobre o título PS5. “Para os proprietários do jogo original, a taxa de atualização é ainda coberta por No Return e The Lost Levels, com visuais aprimorados e feedback tátil, o que é uma melhoria agradável, se não totalmente necessária.

“The Lost Levels oferece uma visão dos bastidores de jogos raramente vistos dos desenvolvedores Naughty Dog, e esperamos que encoraje outros a fazer o mesmo. No Return é estranho na superfície, mas na prática é um modo cuja mecânica furtiva é sempre vale a pena.” Excelente no jogo base.