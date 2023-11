O medo e o estresse que levaram Sam Altman a ser demitido da OpenAI

“Tenho certeza de que todos vocês estão confusos, tristes e talvez um pouco assustados”, disse Brad Lightcap, diretor de operações da OpenAI, em um memorando aos funcionários da OpenAI. “Estamos totalmente focados em lidar com este assunto, pressionando por resolução e clareza e voltando ao trabalho.”

Na sexta-feira, Altman foi convidado a participar de uma reunião por videoconferência ao meio-dia em São Francisco. Lá, Sutskever, 37 anos, leu um texto que lembrava muito a postagem no blog que a empresa publicou minutos depois, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. Altman “não foi consistentemente franco em suas comunicações com o conselho, o que prejudicou sua capacidade de exercer suas responsabilidades”, dizia o post.

Mas nas horas que se seguiram, os funcionários da OpenAI e outros concentraram-se não apenas no que Altman tinha feito, mas na forma como a startup de São Francisco foi estruturada e nas visões extremas sobre os riscos da IA ​​incorporadas no trabalho da empresa desde então. Foi criado em 2015.

Sutskever e Altman não foram encontrados para comentar o assunto no sábado.

Nas últimas semanas, Jacob Paczucki, que ajudou a supervisionar o GPT-4, a tecnologia central do ChatGPT, foi promovido a diretor de pesquisa da empresa. Depois de servir anteriormente abaixo de Sutskever, ele foi promovido a um cargo ao lado de Sutskever, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Paciocchi deixou a empresa na noite de sexta-feira, logo após a saída de Brockman, disseram as pessoas. Hoje cedo, a OpenAI disse que o Sr. Brockman foi destituído do cargo de presidente do conselho e se reportaria ao novo CEO interino, Mira Moratti. Outros aliados de Altman também deixaram a empresa, incluindo dois pesquisadores seniores, Simon Sidor e Alexandre Madry.