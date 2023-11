Elon Musk, sob ataque, ameaça processar órgão de fiscalização da mídia

18 Nov (Reuters) – Elon Musk ameaçou neste sábado processar a agência de mídia Media Matters e aqueles que atacaram sua plataforma de mídia social X, após medidas de várias grandes empresas dos EUA para interromper a publicidade no site depois que ele foi promovido junto com conteúdo antissemita.

O grupo de vigilância liberal Media Matters for America disse no início desta semana que encontrou anúncios da IBM, Apple e outros colocados ao lado de conteúdo que promovia Adolf Hitler e o Partido Nazista.

Musk endossou na quarta-feira uma postagem anti-semita no X, alegando falsamente que membros da comunidade judaica estavam alimentando o ódio contra os brancos, atraindo forte condenação, inclusive da Casa Branca.

“O tribunal dividido será aberto na segunda-feira, e a X Corp abrirá um processo termonuclear contra a Media Matters e todos os que conspiraram neste ataque fraudulento à nossa empresa”, escreveu Musk em um post no site da X, sem citar quaisquer outras partes.

Várias empresas suspenderam a publicidade nos últimos dois dias, incluindo IBM, Disney, Warner Bros Discovery, Comcast, Lions Gate Entertainment e Paramount Global. Axios informou que a Apple, a maior empresa do mundo em valor de mercado, faria o mesmo.

“Esta semana, Media Matters for America publicou uma história que deturpa completamente a experiência real no X, em mais uma tentativa de minar a liberdade de expressão e enganar os anunciantes.” declaração Musk disse. Ele acusou a Media Matters de criar uma conta alternativa com o objetivo de “enganar os anunciantes” sobre suas postagens.

A Media Matters disse no sábado que Musk era um “valentão” que ameaçava abrir “ações judiciais inúteis”.

“Musk reconheceu que os anúncios em questão estavam ao lado do conteúdo pró-nazista que identificamos”, disse Angelo Carosone, presidente da Media Matters, em comunicado.

“Se ele nos processar, venceremos.”

Musk já ameaçou com ações legais contra outros partidos no passado, especificamente a Liga Anti-Difamação, uma organização sem fins lucrativos que combate o anti-semitismo, que ele culpou pela perda de receitas publicitárias de X. No entanto, ele ainda não entrou com uma ação judicial contra a ADL.

Os anunciantes fugiram do site desde que Musk o comprou em outubro de 2022 e reduziram a moderação de conteúdo, levando a um aumento acentuado no discurso de ódio, de acordo com grupos de direitos civis.

A Casa Branca condenou na sexta-feira o endosso de Musk ao que chamou de “horrível” teoria da conspiração antissemita, acusando Musk de “promoção repugnante do ódio racista e antissemita” que “vai contra nossos valores fundamentais como americanos”.

Musk também atua como CEO da fabricante de carros elétricos Tesla, que tem sido objeto de vários processos judiciais alegando assédio racial ou sexual desenfreado contra trabalhadores.

O anti-semitismo tem aumentado nos últimos anos nos Estados Unidos e em todo o mundo. A Liga Anti-Difamação disse que após a eclosão da guerra entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, que atacou Israel em 7 de outubro, os incidentes anti-semitas nos Estados Unidos aumentaram quase 400% em relação ao mesmo período do ano anterior.

(Reportagem de Mrinmay Dey e Jyoti Narayan em Bengaluru; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Escrito por David Gavin. Editado por Thomas Janowski, Kirsten Donovan e Danielle Wallis

