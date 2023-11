EXCLUSIVO: CEO da GM Cruise emite desculpas e permitirá a venda de ações

Greg Bensinger ingressou na Reuters como correspondente de tecnologia em 2022 para se concentrar nas maiores empresas de tecnologia do mundo. Anteriormente, ele foi membro do conselho editorial do The New York Times e correspondente de tecnologia do The Washington Post e do The Wall Street Journal. Ele também trabalhou para a Bloomberg News escrevendo sobre os setores automotivo e de telecomunicações. Estudou literatura inglesa na Universidade da Virgínia e formou-se em jornalismo na Universidade de Columbia. Greg mora em São Francisco com a esposa e dois filhos.