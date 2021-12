O jogo Sandbox foi removido do Steam após alegações de roubo de código

Jogo da arte do acusado, lenda dos impérios foto : Jogo angela

lenda dos impériosO jogo que acabou de lançar agora foi excluído do Steam após a equipe por trás dele Ark: Survival Evolved Seus criadores foram acusados ​​de roubar o código-fonte.

Como jogos de computador RelatórioOs desenvolvedores do Ark (Studio Wildcard) e os editores (Snail Games) dizem que Angela, criadora do lenda dos impérios, “em 2020 por pelo menos um ex-funcionário da Snail Games China, a empresa-mãe do Studio Wildcard, que tinha acesso ao código-fonte do Ark.”

quando lenda dos impérios Lançado em outubro, a equipe do Studio Wildcard observou “mecânica de jogo idêntica, que [they] Parecia que a possibilidade do acaso havia acabado. “Eles também afirmam que” encontraram centenas de nomes de classes, variáveis ​​e funções idênticas em uma análise inicial, o que eles dizem que confirma que o código-fonte do Ark foi usado em Myth of Empires. “

válvula Isso foi relatado na semana passadaCom base em suas descobertas em 3 de dezembro, lenda dos impérios Ele foi excluído do Steam.

Apesar disso, Angela Game divulgou comunicado negando quase tudo, que dizia:

Olá a todos, Com relação à recente exclusão de Myth of Empires no Steam, bem como desenvolvimentos subsequentes: Há poucos dias, o Steam recebeu alegações de suspeita de violação de direitos autorais em relação ao Myth of Empires e, em conformidade com o DMCA e sua própria isenção de responsabilidade, removeu temporariamente o Myth of Empires de sua loja. Nossa equipe de desenvolvimento declara oficialmente que: Angela Game possui integralmente todos os direitos e propriedades associados ao Myth of Empires e responderá ativamente a quaisquer dúvidas ou alegações sobre este ponto. Estamos em contato ativo com o Steam e estamos fazendo o nosso melhor para trazer o jogo de volta à sua loja. Pedimos desculpas pelo transtorno que isso causou aos jogadores. Ao mesmo tempo, continuaremos a melhorar a melhoria geral do Myth of Empires, bem como manter as operações normais e o trabalho de desenvolvimento. No momento, estamos preparando um grande número de atualizações de conteúdo que não podem ser colocadas online devido às atuais circunstâncias especiais, mas os jogadores que compraram o Myth of Empires podem ter certeza de que estamos confiantes de que iremos fornecer a você uma melhor experiência de jogo.