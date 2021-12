OPPO revela seu primeiro telefone dobrável

captura de tela : Oppo / Twitter

Os telefones dobráveis ​​prometem um dia substituir nossos dispositivos estilo tablet padrão, e agora outro gigante dos smartphones está lançando seu chapéu no ringue com um produto projetado para rivalizar com o dispositivo. Samsung Galaxy Z Fold 3.

A Oppo, empresa controladora da OnePlus no exterior, revelou hoje o Oppo Find N (não, não o Fold N), um telefone dobrável programado para ser lançado em 15 de dezembro durante a conferência anual Inno Day da Oppo.

Oppo não revelou muito sobre o dispositivo, mas um vídeo teaser postado no Twitter mostra um telefone com formato semelhante ao Galaxy Fold. Isso significa que é um telefone Com uma tela externa padrão que se dobra e se desdobra para revelar um painel interno flexível maior. Olhando para a moldura pela moldura, parece que o dispositivo tem molduras cromadas, uma saliência da câmera no canto superior direito, uma porta USB na parte inferior e a tela frontal tem pequenas molduras.

em um Postagem no blogO diretor de produtos da OPPO (e CEO da OnePlus), Pete Lau, prevê o Find N como o “futuro dos smartphones”, um passo à frente depois que a indústria “bateu em uma parede”.

Find N parece ser o resultado de quatro anos de pesquisa e desenvolvimento e seis gerações de protótipos, com a primeira geração de dispositivos chegando internamente em 2018. Lau enfatiza que a empresa dedicou seu tempo para fazer um produto viável, em vez de “correr para mantê-lo atualizado com as tendências “, embora admita que outros foram os primeiros no mercado, Lau diz que esses dispositivos ainda sofrem de” utilidade, durabilidade e experiência do usuário ruins “.

Oppo afirma ter corrigido os pontos fracos com esses dispositivos, incluindo dobras na tela e durabilidade questionável para alguns modelos. O objetivo, segundo Lau, é fazer algo bonito que possa ser carregado confortavelmente na palma da mão e que não necessite de manual do usuário para seu uso.

Os dispositivos dobráveis ​​começaram com o pé esquerdo quando a Samsung teve que colocar seu primeiro esforço, o Galaxy Fold, em espera após um Uma onda de reclamações de durabilidade. Desde então, ele fez grandes avanços na safra atual de alternativas dobráveis ​​ao smartphone padrão. A durabilidade continua sendo uma preocupação, mas agora parece que, para encontrar um público dominante, os dispositivos dobráveis ​​precisam reduzir o preço e fazer melhor uso de seu formato para mostrar novas maneiras de usar o telefone.

Em breve descobriremos se o Oppo Find N pode mover a agulha, mas mesmo que não mova, ainda podemos ter um telefone Oppo Telefone deslizante de três dobradiças ou Conceitos de telefone rollable Vamos esperar por isso. Ou talvez simplesmente pulemos esses chinelos dobráveis ​​esquisitos e vamos Direto para o Metaverso.