PS5 e Xbox Series X estarão disponíveis para membros do Walmart Plus hoje (atualização: esgotado)

Atualização 12h55 ET, 8 de dezembro: O Walmart liquidou seu estoque de consoles destinados aos assinantes do Walmart Plus. Espero que você tenha sorte hoje!

pronto. Fixo. ele vai. Se você ainda está procurando por um PlayStation 5 ou Xbox Series X, os membros do Walmart Plus poderão fazer fila para um console a partir do meio-dia (horário do leste dos EUA) na quarta-feira, 8 de dezembro. O Walmart abrirá a fila digital para PlayStation 5 Standard ($ 500)), O Versão apenas digital sem disco ($ 400), e as Xbox Series X ($ 500). Este acesso pago não garante sucesso na desabilitação do console, mas atualmente é a única maneira de inicializar naquele varejista em particular.

Você terá que entrar em sua conta do Walmart Plus até tentar adicionar um PlayStation 5 ou Xbox Series X ao carrinho, então, se ainda não o fez, certifique-se de entrar com antecedência e salvar suas credenciais para guardar coisas se movendo.

Se você ainda não é membro do Walmart Plus, Você precisará se inscrever neste serviço de assinatura por $ 13 / mês Para ser elegível para este reabastecimento. Infelizmente, você não pode simplesmente aproveitar as vantagens do teste gratuito de 15 dias que ele oferece, mas assinar o serviço lhe dará direito a benefícios como frete grátis, acesso antecipado a eventos de vendas e reabastecimento.



PlayStation 5 O console doméstico de próxima geração da Sony, que inclui uma unidade de disco, permite que você jogue jogos digitais e físicos no PS4 e PS5.



Edição digital Playstation 5 A versão digital do PS5 custa $ 400. Comparado com o PS5 padrão, este console custa US $ 100 a menos e não inclui uma unidade de disco Blu-ray.



Microsoft Xbox Series X O Xbox Series X é o console carro-chefe da Microsoft, servindo como sua opção mais poderosa (e maior). Enquanto a Série S visa um desempenho suave de 1.440p e tem uma aparência discreta, a Série X de $ 500 se concentra em jogos rápidos em 4K.

Alguns acessórios essenciais para seus consoles

Se você tiver a sorte de comprar um PS5 ou Série X, certifique-se de não pular os acessórios.



Controlador de meia-noite DualSense O controlador DualSense preto meia-noite tem o mesmo hardware dos originais – feedback tátil, gatilhos adaptativos, etc. – apenas em um design de dois tons que lembra os consoles PS2, PS3 e PS4.



Ratchet and Clank: Rift Apart A última aventura da Insomniac Games em Perguntas e barulho A série é a entrada mais agradável até agora. É também o primeiro a ser lançado no PS5 e é uma vitrine de gráficos impressionantes e velocidades de carregamento rápidas.



PlayStation Plus (assinatura anual) A adesão ao PlayStation Plus permite que os proprietários de PlayStation 4 e PS5 joguem online, baixem títulos grátis todos os meses e aproveitem descontos na PS Store.



Fone de ouvido sem fio Xbox Você não precisa perder uma ligação enquanto joga, graças ao Xbox Wireless Headset da Microsoft, que costuma estar esgotado $ 89 Em vez dos $ 100 completos. em um Nossa revisãoDescobrimos que era um fone de ouvido confortável e de design intuitivo que valeu bem a pena. Além de funcionar bem com consoles Xbox, ele pode se conectar a outro dispositivo ao mesmo tempo via Bluetooth.



controlador sem fio xbox Os consoles Xbox mais recentes da Microsoft apresentam um botão de compartilhamento e uma porta de carregamento USB-C se você decidir usar a bateria recarregável opcional.