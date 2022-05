O impressionante vídeo 3D do Unreal Engine 5 também pode ser real

O vídeo que você está prestes a ver não é uma filmagem da câmera Estação de trem Etchū-Daimon no Japão. É um vídeo feito pelo artista 3D Lorenzo Drago.

Criado no Unreal Engine 5, com iluminação da Lumen, Drago diz que fez “toda a modelagem, texturização, iluminação e animação” no clipe, exceto pela folhagem que você vê brevemente, que veio da Quixel Megascans. Isso significa que ele construiu quase tudo sozinho. As escadas, as paredes, as luzes, os cabos, as obras, com algumas decorações feitas à mão e outras a partir de fotos.

“Para este projeto, eu queria chegar o mais próximo possível do fotorrealismo” Ele diz. “Usei a correspondência de câmera para obter proporções precisas e usei a referência com cuidado. Ajustei as medidas depois para ajudar na modularidade.”

“Além das texturas detalhadas e fotografias geradas em alfa, criei todas as texturas do zero no Paint e fiz texturas personalizadas no Unreal para usar com tinta de cabeça ou máscaras para quebrar a repetição.”

Embora a qualidade do espaço em si seja incrível – e levou cerca de um mês para ser concluída – o que ajuda a fazer tudo parecer e sentir facto É assim que a câmera é usada. “Para gravar o vídeo, usei rastreamento VR em tempo real para simular uma câmera portátil e uma lanterna”, diz Drago.

ser visto? Apenas Uau. Esta é a parte em que devo lembrá-los de que este vídeo foi criado precisamente apenas para esta filmagem e, portanto, não podemos e não devemos esperar esse nível de precisão em nossos jogos reais tão cedo. Mas ainda.

Vamos terminar com algumas curiosidades. Primeiro, este vídeo não foi capturado em tempo real. Isso pode ser feito, diz Drago, mas “a qualidade da imagem é pior”, então esta é uma tela de alta resolução capturada a 7 quadros por segundo. E se você estava se perguntando, isso aconteceu em um AMD Ryzen 7 3700X com RTX 2080.