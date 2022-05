O novo Zenbook Pro 16X OLED da Asus levanta completamente a bandeja do teclado quando a tampa é levantada

Em 2017, a Asus nos surpreendeu com um laptop ultrafino mais grosso Quando abri a tampa, Abertura de porta mágica oculta gigante para manter a GPU estranhamente grande fria. Mas o Zéfiro original também cometeu o pecado de se juntar Clube de teclado na frente E o novo dispositivo Asus ZenBook Pro 16X OLED de US $ 2.599 anunciado hoje pode finalmente corrigir esse bug.

Em vez de levantar o laptop inteiro como o Zephyrus ou, digamos, levantar uma grande barra da tela sensível ao toque Como o ZenBook Pro DuoO novo laptop de 16 polegadas eleva a fasquia Bandeja de teclado inteira ao levantar a tampa.

A Asus diz que esta dobradiça impressionante dá ao CPU Core i9 do portátil e GPU RTX 3060 um espaço térmico combinado de 140W – apesar do seu chassis ter apenas 16,9 mm (0,67 pol.) de espessura.

e essa apenas o começo Parece ser um dos melhores laptops ultrafinos que já vimos. Vou passar algum tempo entrando nos detalhes, mas aqui está um gráfico TL; RD:

Sim, a Nvidia RTX 3060 não é O chip gráfico mais capaz para jogos Aqui está – este dispositivo é claramente destinado a criadores com foco na instalação de uma CPU Intel Core i9-12900H de 12ª geração no lugar de uma GPU mais poderosa, dois alto-falantes e quatro alto-falantes e suporte a caneta para a “ASUS Pen”.

Mas como alguém obcecado por gadgets, fico instantaneamente com inveja de quem colocaria uma tela OLED 4K de 16 polegadas em Corretamente alto Proporção 16:10 com 100% de cores DCI-P3 e tempo de resposta de 0,2 ms, sem mencionar duas portas Thunderbolt 4 abrangentes, leitor de cartão SD Express 7.0 de 985 MB/s e enorme touchpad sensível à pressão e acionamento My raia para feedback tátil (Eu não espero que muitos desenvolvedores realmente tirem vantagem disso).

Ah, você viu Palmerista de disco de jogging E iluminação RGB branca para cada tecla?

Tenho certeza que posso finalmente descobrir uma razão para usá-los! E apesar de todos os ótimos recursos, a Asus ainda abre espaço para uma porta HDMI 2.1 de tamanho normal, uma porta USB 3.2 Gen 2 Tipo A de tamanho normal (sim, essa é rápida) e um fone de ouvido de 3,5 mm. Você também obtém bons recursos de mesa neste laptop, como até 32 GB de RAM, até 2 TB de armazenamento PCIe 4.0 NVMe, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e uma das maiores baterias Laptop Você pode embarcar em um avião a 96 watts por hora. Ele pesa 5,3 libras, então não é exatamente leve.

Minha grande dúvida aqui é se este teclado é realmente confortável quando elevado a 7 graus assim por causa disso ele vai contra sabedoria popular A inclinação deste teclado provavelmente pode ser plana ou até passiva para melhor servir seus pulsos. Não é como se você pudesse ajustar a inclinação aqui porque ela está conectada diretamente à tampa do laptop. Mas aparentemente algumas pessoas estão comprando teclados de barra desde “ErgoLift” é um recurso que a Asus vende há anos.

E pelo menos não é inclinado como os dispositivos de tela dupla da Asus, que usam uma dobradiça semelhante para sustentá-lo até 12 graus para melhor visualização. Também estou muito curioso se o TDP de 140W permite que a Asus aproveite o RTX 3060 mais do que a concorrência porque a velocidade do chip do laptop Cada vez mais sobre quanto calor você pode dar a eles. A Asus diz que a ventilação oferece 30% mais fluxo de ar e as temperaturas caem 7 graus.

Falando em dispositivos de tela dupla, o ZenBook Pro 16X OLED não é o único novo laptop que a empresa está anunciando hoje, e não está com uma longa vantagem! Há uma nova tela dupla OLED Asus Zenbook Pro 14 Duo se você ainda estiver bem em fazer parte do teclado no clube frontal, o Zenbook Pro 15 Flip OLED com os novos gráficos discretos da Intel – ambos com telas OLED de 120Hz! Zenbook Pro 17 com um chip AMD Ryzen 6900HX e um par de laptops OLED menores também. A Asus tem sido extensa em OLED ultimamenteE você adoraria ver.

Aqui estão os diagramas de bento-box da Asus para cada um desses outros dispositivos:

Você também pode querer conferir Novos painéis inspirados na arte pop da Asus. E você pode assistir à demonstração da Asus para revelar todos esses dispositivos, desde o laptop com elevador de teclado, A partir de 41 minutos e 8 segundos aqui.