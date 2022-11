O fiasco de ingressos de Taylor Swift leva a pedidos de separação da Ticketmaster e da Live Nation

Taylor Swift recebe um prêmio no palco durante o MTV Europe Music Awards 2022 realizado no PSD Bank Dome em 13 de novembro de 2022 em Dusseldorf, Alemanha.

Há algo sobre Taylor Swift e separações.

Ativistas e legisladores renovam apelos para dividir Ticketmaster e nação viva Depois de um fiasco na venda de ingressos para a próxima turnê “Eras” da estrela pop, que deve começar em março.

A Live Nation, que se fundiu com a Ticketmaster em 2010, há muito enfrenta críticas sobre seu tamanho e poder na indústria do entretenimento. As pessoas aumentaram suas reclamações esta semana, quando os ingressos para Swift foram pré-vendidos no site da Ticketmaster. A empresa era Forçado a estender a pré-venda Depois que os fãs lotaram o site, causando interrupções no site e filas lentas.

Os compradores de ingressos imediatamente foram às redes sociais para reclamar depois que o site pareceu travar ou congelar durante as compras, deixando muitos incapazes de conseguir ingressos para o show. Alguns usuários viram uma página de erro dizendo: “Desculpe! Algo deu errado de nossa parte e precisamos começar de novo. Coisas quebradas são uma responsabilidade – nossa equipe está trabalhando nelas para que isso não aconteça novamente.”

Os legisladores também pediram ao Departamento de Justiça que investigue a empresa.

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y. , em um tweet na terça-feira: “Lembrete diário de que a Ticketmaster é um monopólio.” “A fusão com a LiveNation nunca deveria ter sido aprovada e eles deveriam ser controlados. Divida-os.”

Da mesma forma, o senador Richard Blumenthal, R-Conn., chamou a venda da turnê de Swift de “um excelente exemplo de como a fusão Live Nation/Ticketmaster prejudica os consumidores ao criar um quase monopólio”, em um tweet publicado na terça-feira.

“Há muito tempo insto o Departamento de Justiça a investigar o estado da concorrência na indústria de ingressos”, acrescentou. “Os consumidores merecem mais do que esse comportamento anti-herói.”

Os representantes da Live Nation não responderam imediatamente ao pedido de comentário da CNBC.

Outros reclamaram de longos tempos de espera e confusão sobre ingressos de “torcedores certificados” e códigos de pré-venda. O Certified Fan Program, criado em 2017, é projetado para manter os ingressos nas mãos dos fãs reais, não dos distribuidores.

Mas isso não parecia funcionar em muitos casos. Em poucas horas, os ingressos para a turnê já estavam à venda no mercado secundário em incrementos exponenciais.

“Os bilhetes da digressão do Eras têm preços De $ 49 a $ 450, com pacotes VIP começando em $ 199 e indo até $ 899. Os preços do mercado secundário podem ser vistos de $ 800 a $ 20.000 por ingresso.

“O [Taylor Swift] O portão não está indo bem para muitos Swifties ”, escreveu o deputado Bill Pascrell, DN.J., em um tweet na terça-feira. Eu ouvi falar do site travando e fãs esperando por horas. Você pensaria que toda essa taxa de serviço e conveniência poderia ir para um site que funciona.”

Ativistas acusaram a Ticketmaster e a Live Nation de abusar de seu poder de mercado e pediram o desmembramento da empresa.

“Apesar da promessa de maior concorrência e benefícios ao consumidor, eles agora controlam 70% do mercado de ingressos básicos e locais de eventos ao vivo”, de acordo com Uma coalizão de ativistas chamada Dispersão Ticketmaster. “Eles aumentam os preços dos ingressos, cobram por fraudes e tiram vantagem de artistas, locais independentes e fãs. O DOJ pode reverter essa fusão e colocar a concorrência de volta na indústria. Ajude-nos a reivindicar isso.”

A última turnê de Swift, que está chegando Lançamento do novo álbum recorde, “Midnights”, Ela agendou 52 datas até o momento, a maior turnê da cantora até hoje. A turnê “Eras” pode quebrar o próprio recorde de Swift de vendas totais de ingressos na América do Norte.