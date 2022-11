Jerry Seinfeld diz que “tema” do monólogo “SNL” de Dave Chappelle convida a uma conversa

O peso de Jerry Seinfeld na polêmica em torno Dave Chappelle Monólogo “Saturday Night Live”.

Chappelle, de 49 anos, foi criticado pelos comentários que fez sobre a comunidade judaica durante sua rotina de abertura, que os críticos chamaram de “anti-semitismo normalizador”.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Seinfeld, 68 anos, foi convidado a compartilhar seus pensamentos sobre a recente discussão entre Jon Stewart e Stephen Colbert sobre os comentários de Chappelle e se ele achou o monólogo engraçado.

O comediante, que é judeu, disse ao jornal: “Achei a comédia bem feita, mas acho que o assunto requer uma conversa que acho que não gostaria de ter neste cenário”.

Quando questionado se o monólogo o deixou “desconfortável”, a estrela respondeu: “Isso desencadeia uma conversa esperançosamente produtiva”.

Porque DAVE CHAPPELLE LUTA contra o cancelamento da cultura, 3 comediantes dizem que a liberdade de expressão arruinará a censura

alume “Seinfeld” Ele foi então questionado se planejava ter uma conversa com Chappelle, já que os dois comediantes pareciam compartilhar um “relacionamento próximo”.

“Não tenho um relacionamento próximo com ele”, disse Seinfeld. “Somos amigos, não um relacionamento próximo.”

Em 2018, Chappelle apareceu como convidado em um episódio do talk show da Netflix Seinfeld, Comedians in Cars Getting Coffee. De acordo com o The Hollywood Reporter, a troca deles foi apresentada no próximo livro de Seinfeld sobre o programa, intitulado “Comedians in Cars Get Coffee”.

No fim de semana passado, o ex-aluno do “Chappelle’s Show” apresentou o “SNL” e, durante seu show de abertura de 15 minutos, brincou sobre comentários anti-semitas feitos por Kanye “Ye” West e a estrela da NBA. Kyrie Irvingque promoveu um filme anti-semita no Twitter.

Jonathan Greenblatt, CEO da Anti-Defamation League, chamou Chappelle sobre o monólogo no Twitter.

Clique aqui para se inscrever em nossa newsletter de entretenimento

“Não devemos esperar que @DaveChappelle sirva como uma bússola moral para a sociedade, mas é perturbador ver @nbcsnl não apenas normalizando, mas popularizando o #antissemitismo”, escreveu Greenblatt.

“Por que as sensibilidades judaicas são negadas ou diminuídas quase sempre? Por que nosso choque gera aplausos?”

No episódio da noite de terça-feira “The Late Show com Stephen Colbert” No artigo do Hollywood Reporter, Colbert e Stewart discutem o monólogo de Chappelle.

Todo mundo me chama tipo, ‘Você vê Dave no ‘SNL’?” Stewart, que é judeu, disse. E eu digo sim, somos muito bons amigos. Estou sempre assistindo e enviando mensagens de texto fofas.

E continuou: “Bem, ele normalizou seu anti-semitismo com seu monólogo.” Não sei se estou nas seções de comentários da maioria dos artigos de notícias, mas é bem normal. Sabe, é incrivelmente normal. “

“Mas uma coisa que direi é que não acho que a censura e as sanções sejam o caminho para acabar com o antissemitismo ou obter entendimento”, explicou Stewart. “Eu não acredito nisso. É a maneira errada de lidarmos com isso.”

Problema de Jon Stewart. O apresentador acrescentou: “Dave disse algo no monólogo do ‘SNL’ que achei construtivo: ‘Não deve ser difícil falar sobre as coisas’. E é disso que estamos falando.”

“Seja comédia, discussão ou qualquer outra coisa, se não tivermos o suficiente para nos conhecermos sobre o que é a realidade, como seguiremos em frente?”