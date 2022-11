Disney World aumenta os preços dos ingressos e descarta algo que os visitantes odeiam

Quando, em outubro, a The Walt Disney Company aumentou os preços de admissão para seu Disneyland Resort, os fãs dos parques da Disney World sabiam que era apenas uma questão de tempo até que a Mouse House aumentasse os preços de admissão em Orlando, Flórida.

Disney World realmente era Aumento de preços de alimentos e bebidas, incluindo bebidas alcoólicas quando servidas, em Out. A maioria dos aumentos foi de apenas 20 centavos a mais para as tiras de frango da Columbia Harbour House, 30 centavos a mais para um cachorro-quente de carne inteira Casey Corner Walt Chili, 50 centavos a mais para um cheeseburger Pecos Bell e, em alguns casos, US$ 1 a mais. , quanto à sangria, Homemade White by Crystal Palace. Um dos maiores aumentos foi o preço da Garrafa Be Our Guest Enchantée Champagne Brut, que passou de US$ 79 para US$ 85.

O resort Disneyland também aumentou alguns preços de alimentos e bebidas em agosto, o que incluiu aumentos de 40 centavos adicionais para uma garrafa de Coca-Cola, 50 centavos adicionais para um Dole Whip e um dólar adicional para uma coxa de peru de US$ 12,99, de acordo com para o Disneyland Resort. www.wdwnt.com.

Crédito da foto: Matt Strushane/Walt Disney World Resort via Getty Images

Preços mais altos que a inflação

O preço de admissão do Disneyland Resort para a popular aventura na Disneylândia ou na Califórnia ainda é tão baixo quanto $ 104 (cinco dólares a menos que a Disney World) em um histórico de baixa demanda por um ingresso de parque temático de um dia, mas a Disney (dis) – Obtenha um relatório gratuito Em 11 de outubro, a taxa de admissão para uma data de alta demanda aumentou para US$ 179, 9% a mais do que o ingresso anterior de US$ 164. Isso é maior do que o aumento do IPC de outubro de 7,7%.

Quem quiser visitar os parques do Disneyland Resort em um Park Hopper de um dia pagará um pouco mais do que antes pelo privilégio de ver a Disneyland e o California Adventure. O Park Hopper de um dia de menor custo em baixa demanda passou de US$ 164 para US$ 169. O preço alto pedido para o funil de um dia é de $ 244.

Preço do bilhete Disney World é mais do que Disneyland

Como esperado, a Disney World lançou em 15 de novembro um aumento de preço, que entrará em vigor em 8 de dezembro e superará os $ 189 do Disneyland Resort. No entanto, se os visitantes se moverem rapidamente e comprarem os ingressos antes de 8 de dezembro, eles poderão reservar ingressos por US$ 159 ou menos para os parques temáticos de Orlando.

Os novos preços dos ingressos de um dia e de um parque por parque da Disney World variam, conforme listado por homem de pontos. Animal Kingdom será o mais barato, variando de $ 109 a $ 159; O Epcot custará de US$ 114 a US$ 179; Hollywood Studios, US$ 124 a US$ 179; e Magic Kingdom, de US$ 124 a US$ 189.

Os parques da Disney interromperam as vendas de novos ingressos anuais no ano passado sem dizer quando serão retomadas. Mas os titulares de cartão existentes pagarão mais. Nova inspiração da Disneylândia Um passe anual custa $ 200 adicionais a $ 1.599; A Believe Key subiu US$ 150 para US$ 1.099, e a Enchanted Key e a Imagine Key subiram US$ 50 cada.

As renovações anuais do Disney World Pass incluem um aumento do Incredi-Pass de US$ 100 para US$ 1.399; Mágico, $ 70 a $ 969; e pirata de $ 50 a $ 749.

A Disney World também fez uma mudança no sistema de ingressos que os visitantes vão adorar. Os hóspedes que comprarem ingressos de um dia para parques selecionados em datas selecionadas receberão automaticamente uma reserva de entrada no parque no momento da compra do ingresso. No entanto, os visitantes ainda precisarão fazer suas próprias reservas para bilhetes de vários dias ou visitas de passe anual.

O sistema de reserva de parques está em operação desde que os parques da Disney reabriram após o fechamento da pandemia de Covid em 2020.