Vídeo de um acidente com lesão no set do filme “The Pickup”, de Eddie Murphy, publicado pelo The New York Times

Rich Polk/NBC via Getty Images

Imagens de vídeo de um acidente ocorrido no set de um filme de Eddie Murphy Escolher Lançado hoje pelo The New York Times.

O vídeo do celular do acidente de 20 de abril mostra um SUV e um caminhão blindado colidindo e capotando após sair da estrada. Tempos de Nova York Recebi a filmagem e compartilhei na quarta-feira. Duas pessoas foram levadas ao hospital e várias outras ficaram feridas.

No vídeo publicado pelo The Times, um caminhão blindado é visto dirigindo ao lado de um SUV e depois desviando em direção a ele. A ação fez com que ambos os veículos saíssem da estrada e caíssem na grama. O caminhão blindado então passa por cima do SUV, com ambos os veículos capotando completamente antes de pousarem em pé. O vídeo termina com o corpo de uma pessoa pendurado na porta do caminhão blindado.

A causa exata do acidente não foi revelada, embora relatos indiquem que o caminhão deveria colidir com o SUV como parte de uma sequência de acrobacias. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) e a Aliança Internacional de Funcionários de Palcos Teatrais estão investigando.

“Em 20 de abril, ocorreu um acidente no set de The Pickup enquanto ensaiava uma sequência de ação da segunda unidade. Infelizmente, a sequência não saiu como planejado e vários membros da equipe ficaram feridos”, disse um porta-voz do Amazon MGM Studios em comunicado na terça-feira. “Como resultado, ainda estamos a reunir os factos sobre o que aconteceu e porquê, mas antes de mais nada, os nossos pensamentos estão com aqueles que estão a recuperar. O bem-estar de toda a equipe e elenco é nossa prioridade e continuaremos a insistir nos mais altos padrões de segurança da indústria durante as filmagens. Todas as precauções de segurança foram revisadas antes das filmagens e observadas durante as filmagens.