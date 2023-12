O famoso impulsionador da SpaceX cai e se quebra no oceano

O primeiro estágio de um foguete Falcon 9 se partiu após completar sua 19ª missão, virando sobre o drone que flutuava no Oceano Atlântico devido aos fortes ventos.

Um foguete SpaceX decolou no sábado, 23 de dezembro, da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, enquanto transportava 23 satélites Starlink em órbita. Após pousar no drone da empresa, o foguete, conhecido pelo número de série B1058, estava sendo transportado para terra quando virou devido a fortes ventos e ondas. abrir Terças-feiras no X (antigo Twitter).

“É muito decepcionante e triste perder o Booster 1058”, disse Kiko Dontchev, vice-presidente de lançamento da SpaceX. livros No X em reação às notícias. “Os boosters Tippi acontecem quando você obtém um determinado conjunto de condições de pouso que resultam em carga irregular nas pernas. Ventos fortes ou condições do mar fazem com que o booster balance e deslize, o que pode resultar em pior carga nas pernas.

É um final infeliz para o amado B1058, o primeiro foguete auxiliar Falcon 9 a transportar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Em 30 de maio de 2020, o primeiro estágio de reforço lançou os astronautas da NASA Doug Hurley e Bob Behnken a bordo da espaçonave Crew Dragon na primeira missão tripulada da SpaceX. Esta conquista histórica também marca o primeiro voo tripulado do Programa de Tripulação Comercial da NASA e a primeira vez que astronautas fazem lançamentos em solo americano desde que o programa do Ônibus Espacial terminou em 2011.

Desde então, o impulsionador lançou 860 satélites em órbita num recorde de 19 missões. “Os propulsores Falcon mais recentes atualizaram as pernas de pouso com a capacidade de autonivelar e mitigar esse tipo de problema”, escreveu a SpaceX no site do X.

No entanto, a empresa não irá descartar as peças quebradas do popular foguete. “Planejamos resgatar os motores e realizar verificações vitalícias no hardware restante”, disse John Edwards, vice-presidente de veículos de lançamento Falcon da SpaceX. livros Sobre X. “Ainda há muito valor neste impulso. Não vamos desperdiçá-lo.”

