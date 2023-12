Autoridades de saúde dizem que gatos mortos testam positivo para raiva no centro do Alabama

Um gatinho que morreu testou positivo para raiva no centro do Alabama, disse o Departamento de Saúde do estado na quarta-feira, o que levou a agência a destacar a importância da vacinação anti-rábica para animais de estimação.

O departamento disse que o gato estava em uma ninhada levada por seu dono há cerca de um mês no centro-sul do condado de Autauga, entre Booth e Independence.

Após o aparecimento dos sintomas neurológicos, o gato foi transferido para atendimento veterinário, segundo o órgão.

Não ficou imediatamente claro quantas pessoas foram expostas aos gatos, que viviam numa casa na estrada 46 do condado de Autauga, mas o departamento disse ter identificado todas as pessoas na casa e na clínica veterinária que possam ter estado em contacto com o gato.

Mais testes estão sendo feitos para determinar a cepa da raiva.

Os outros dois gatinhos da ninhada foram vacinados e estão isolados contra a raiva.

“Este é outro lembrete de que seus animais de estimação devem ser vacinados contra a raiva, não importa onde você more”, disse o veterinário estadual de saúde pública, Dr. D. W. Jones. “Encontramos resultados positivos para a raiva tanto em animais de estimação como em animais selvagens muito próximos de locais povoados.”

Todos os cães, gatos e furões com 12 semanas de idade ou mais devem ser vacinados contra a raiva por lei estadual.

A vacinação inicial só é eficaz durante um ano, independentemente da vacina que o animal receba.

As vacinas anti-rábicas reduzem o risco de contrair raiva se um animal de estimação for exposto ao vírus.

Além das vacinas, o departamento deu os seguintes conselhos para prevenir uma possível exposição à raiva: